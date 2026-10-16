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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

پیگیری اعتبارات و تسریع در اجرای پروژه تونل آزادی ۲ ایلام

پیگیری اعتبارات و تسریع در اجرای پروژه تونل آزادی ۲ ایلام

ایلام - نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی از پیگیری اعتبارات و تسریع در اجرای پروژه تونل آزادی ۲ ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی صبح روز جمعه حضور در کارگاه و محل اجرای پروژه عملیات اجرایی باند دوم بخشی از تونل آزادی۲ و راه ورودی ایلام، از روند اجرای این پروژه بازدید کرد.

پی اظهار کرد:در این بازدید، وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی پروژه مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات و موانع موجود، به‌ویژه موضوع تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای ادامه عملیات اجرایی، بررسی شد.

همتی با تأکید بر ضرورت پیگیری مشکلات این پروژه، بر تلاش برای تأمین منابع مالی مورد نیاز و تسریع در روند اجرای عملیات اجرایی آن تأکید کرد.

نماینده مردم ایلام در مجلس اضافه کرد:با توجه به اینکه این مسیر یکی از محورهای مهم تردد زائران اربعین حسینی است و در ایام اربعین حجم قابل‌توجهی از تردد خودروها و زائران در آن انجام می‌شود، اجرای باند دوم این مسیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی تصریح کرد:تکمیل این پروژه می‌تواند با افزایش ظرفیت عبور و مرور، به کاهش ترافیک و گره‌های ترافیکی در ایام اربعین، تسهیل تردد زائران و ارتقای ایمنی جاده کمک کند و زمینه کاهش حوادث و تصادفات رانندگی را فراهم سازد.

وی اضافه کرد:پیگیری روند اجرای پروژه و رفع موانع اعتباری آن، با هدف تسریع در تکمیل این مسیر مهم و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان ایلام، از محورهای مورد توجه در این بازدید بود.

کد مطلب 6979343

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