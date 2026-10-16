حریفان کشتی فرنگی نوجوانان همدان در لیگ کشور مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان رقابت‌های مرحله نخست لیگ کشتی فرنگی نوجوانان کشور پرونده این مرحله بسته شد و تیم‌های راه یافته به دور دوم حریفان خود را شناختند.

براساس قرعه‌کشی انجام‌شده تیم کشتی فرنگی نوجوانان استان همدان در این مرحله در گروه دوم قرار گرفت و برای کسب سهمیه صعود باید به مصاف تیم‌های قم، ستارگان خراسان رضوی و مازندران برود.

در این مرحله از رقابت‌ها تیم‌های صعودکننده در چهار گروه به مصاف یکدیگر می‌روند و در پایان مسابقات این دور از هر گروه ۲ تیم برتر جواز حضور در مرحله سوم مسابقات را کسب خواهند کرد.

نماینده کشتی فرنگی نوجوانان استان همدان با آمادگی برای این رقابت‌های حساس، تلاش می‌کند با ارائه عملکردی مطلوب و کسب نتایج لازم در این گروه دشوار مسیر خود را برای صعود به جمع برترین‌های لیگ کشور هموار سازد.