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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

حریفان کشتی فرنگی نوجوانان همدان در لیگ کشور مشخص شدند

حریفان کشتی فرنگی نوجوانان همدان در لیگ کشور مشخص شدند

همدان-حریفان تیم کشتی فرنگی نوجوانان استان همدان در مرحله دوم لیگ کشتی فرنگی نوجوانان کشور یادواره شهدای میناب با مشخص شدن گروه‌بندی تیم‌های صعودکننده، شناخته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان رقابت‌های مرحله نخست لیگ کشتی فرنگی نوجوانان کشور پرونده این مرحله بسته شد و تیم‌های راه یافته به دور دوم حریفان خود را شناختند.

براساس قرعه‌کشی انجام‌شده تیم کشتی فرنگی نوجوانان استان همدان در این مرحله در گروه دوم قرار گرفت و برای کسب سهمیه صعود باید به مصاف تیم‌های قم، ستارگان خراسان رضوی و مازندران برود.

در این مرحله از رقابت‌ها تیم‌های صعودکننده در چهار گروه به مصاف یکدیگر می‌روند و در پایان مسابقات این دور از هر گروه ۲ تیم برتر جواز حضور در مرحله سوم مسابقات را کسب خواهند کرد.

نماینده کشتی فرنگی نوجوانان استان همدان با آمادگی برای این رقابت‌های حساس، تلاش می‌کند با ارائه عملکردی مطلوب و کسب نتایج لازم در این گروه دشوار مسیر خود را برای صعود به جمع برترین‌های لیگ کشور هموار سازد.

کد مطلب 6979383

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