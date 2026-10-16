به گزارش خبرنگار مهر، شیخ ابراهیم محمدی در نماز جمعه عسلویه با طرح آیه «وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» با اشاره به آیات سوره مبارکه عصر، ایمان، عمل صالح، سفارش به حق و توصیه به صبر را از عوامل سعادت انسان در دنیا و آخرت برشمرد.

وی با بیان اینکه سفارش به حق و صبر از ستون‌های استحکام جامعه اسلامی است، اظهار کرد: مسلمانان باید با خیرخواهی و مهربانی، یکدیگر را به نیکی دعوت کنند و در برابر انحراف و معصیت، با حکمت و دلسوزی تذکر دهند.

امام جمعه اهل‌سنت عسلویه با اشاره به حدیث «الدِّینُ النَّصِیحَة» افزود: خیرخواهی، از آموزه‌های اساسی دین اسلام است و مؤمنان باید با تشویق یکدیگر به حق‌طلبی و عمل صالح، زمینه رشد معنوی و اخلاقی جامعه را فراهم کنند.

شیخ محمدی در ادامه، صبر را فراتر از تحمل سختی‌ها و مصیبت‌ها دانست و خاطرنشان کرد: استقامت در مسیر اطاعت خداوند و دوری از گناه نیز از جلوه‌های صبر است. مؤمنان باید در شرایط دشوار، به یکدیگر امید ببخشند و هنگام لغزش یا خستگی، با همراهی و دلسوزی زمینه بازگشت به مسیر درست را فراهم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج این دو اصل در زندگی فردی و اجتماعی تصریح کرد: سفارش به حق، بدون حکمت و موعظه نیکو اثربخش نخواهد بود و توصیه به صبر نیز بدون همدلی و همراهی تحقق نمی‌یابد.

امام جمعه اهل‌سنت عسلویه در پایان، بر ضرورت توجه به حق‌گویی، خیرخواهی و تقویت روحیه همدلی در خانواده، محیط کار و جامعه تأکید کرد و از مؤمنان خواست با یادآوری دلسوزانه خطاها و حمایت از یکدیگر در دشواری‌ها، در مسیر حق و استقامت گام بردارند.