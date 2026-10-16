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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

تأکید امام جمعه اهل‌سنت عسلویه بر ترویج حق‌گویی و تقویت روحیه صبر

تأکید امام جمعه اهل‌سنت عسلویه بر ترویج حق‌گویی و تقویت روحیه صبر

بوشهر-  امام جمعه اهل‌سنت عسلویه، سفارش به حق و صبر را از ارکان استحکام جامعه اسلامی دانست و بر ضرورت خیرخواهی، همدلی و دعوت یکدیگر به نیکی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ ابراهیم محمدی در نماز جمعه عسلویه با طرح آیه «وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» با اشاره به آیات سوره مبارکه عصر، ایمان، عمل صالح، سفارش به حق و توصیه به صبر را از عوامل سعادت انسان در دنیا و آخرت برشمرد.

وی با بیان اینکه سفارش به حق و صبر از ستون‌های استحکام جامعه اسلامی است، اظهار کرد: مسلمانان باید با خیرخواهی و مهربانی، یکدیگر را به نیکی دعوت کنند و در برابر انحراف و معصیت، با حکمت و دلسوزی تذکر دهند.

امام جمعه اهل‌سنت عسلویه با اشاره به حدیث «الدِّینُ النَّصِیحَة» افزود: خیرخواهی، از آموزه‌های اساسی دین اسلام است و مؤمنان باید با تشویق یکدیگر به حق‌طلبی و عمل صالح، زمینه رشد معنوی و اخلاقی جامعه را فراهم کنند.

شیخ محمدی در ادامه، صبر را فراتر از تحمل سختی‌ها و مصیبت‌ها دانست و خاطرنشان کرد: استقامت در مسیر اطاعت خداوند و دوری از گناه نیز از جلوه‌های صبر است. مؤمنان باید در شرایط دشوار، به یکدیگر امید ببخشند و هنگام لغزش یا خستگی، با همراهی و دلسوزی زمینه بازگشت به مسیر درست را فراهم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج این دو اصل در زندگی فردی و اجتماعی تصریح کرد: سفارش به حق، بدون حکمت و موعظه نیکو اثربخش نخواهد بود و توصیه به صبر نیز بدون همدلی و همراهی تحقق نمی‌یابد.

امام جمعه اهل‌سنت عسلویه در پایان، بر ضرورت توجه به حق‌گویی، خیرخواهی و تقویت روحیه همدلی در خانواده، محیط کار و جامعه تأکید کرد و از مؤمنان خواست با یادآوری دلسوزانه خطاها و حمایت از یکدیگر در دشواری‌ها، در مسیر حق و استقامت گام بردارند.

کد مطلب 6979398

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