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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

شناسایی و ساماندهی نانوایی‌های آزادپز بروجرد

شناسایی و ساماندهی نانوایی‌های آزادپز بروجرد

بروجرد- در راستای ساماندهی نانوایی‌های آزادپز و شفاف‌سازی آمار واحدهای فعال، بازدید میدانی از نانوایی‌های آزادپز شهرستان بروجرد انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازدید میدانی از نانوایی‌های آزادپز شهرستان بروجرد با هدف شناسایی واحدهای فعال، بررسی وضعیت مجوزها و ساماندهی فعالیت این واحدها انجام شد.

این بازدید با حضور نیروها و کارشناسان اداره غله و خدمات بازرگانی، جهاد کشاورزی و اتحادیه نانوایان صورت گرفت و طی آن، وضعیت نانوایی‌های آزادپز شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

شناسایی نانوایی‌های آزادپز و احصای آمار واحدها

در جریان این بازدید، آمارگیری و احصای نانوایی‌های آزادپز شهرستان بروجرد در دستور کار قرار گرفت تا اطلاعات دقیق‌تری از تعداد و وضعیت فعالیت این واحدها به دست آید.

همچنین واحدهای فاقد مجوز شناسایی شدند و اطلاعات مورد نیاز برای بررسی وضعیت آن‌ها و انجام اقدامات لازم به‌منظور ساماندهی و ثبت در سامانه مربوطه جمع‌آوری شد.

ساماندهی فعالیت نانوایی‌ها و تقویت نظارت

ساماندهی نانوایی‌های آزادپز، شفاف‌سازی آمار واحدهای فعال و فراهم‌کردن زمینه نظارت مؤثرتر بر فعالیت این واحدها از اهداف اصلی این اقدام عنوان شده است.

جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی واحدهای فاقد مجوز، زمینه بررسی وضعیت فعالیت نانوایی‌ها و پیگیری مراحل ساماندهی و ثبت آن‌ها در سامانه مربوطه را فراهم می‌کند.

این اقدام با مشارکت دستگاه‌های مسئول در حوزه آرد و نان و اتحادیه نانوایان انجام شده و بر شناسایی دقیق واحدهای فعال و ساماندهی وضعیت فعالیت نانوایی‌های آزادپز شهرستان بروجرد تمرکز دارد.

کد مطلب 6979630

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