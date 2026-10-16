به گزارش خبرگزاری مهر، بازدید میدانی از نانوایی‌های آزادپز شهرستان بروجرد با هدف شناسایی واحدهای فعال، بررسی وضعیت مجوزها و ساماندهی فعالیت این واحدها انجام شد.

این بازدید با حضور نیروها و کارشناسان اداره غله و خدمات بازرگانی، جهاد کشاورزی و اتحادیه نانوایان صورت گرفت و طی آن، وضعیت نانوایی‌های آزادپز شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

شناسایی نانوایی‌های آزادپز و احصای آمار واحدها

در جریان این بازدید، آمارگیری و احصای نانوایی‌های آزادپز شهرستان بروجرد در دستور کار قرار گرفت تا اطلاعات دقیق‌تری از تعداد و وضعیت فعالیت این واحدها به دست آید.

همچنین واحدهای فاقد مجوز شناسایی شدند و اطلاعات مورد نیاز برای بررسی وضعیت آن‌ها و انجام اقدامات لازم به‌منظور ساماندهی و ثبت در سامانه مربوطه جمع‌آوری شد.

ساماندهی فعالیت نانوایی‌ها و تقویت نظارت

ساماندهی نانوایی‌های آزادپز، شفاف‌سازی آمار واحدهای فعال و فراهم‌کردن زمینه نظارت مؤثرتر بر فعالیت این واحدها از اهداف اصلی این اقدام عنوان شده است.

جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی واحدهای فاقد مجوز، زمینه بررسی وضعیت فعالیت نانوایی‌ها و پیگیری مراحل ساماندهی و ثبت آن‌ها در سامانه مربوطه را فراهم می‌کند.

این اقدام با مشارکت دستگاه‌های مسئول در حوزه آرد و نان و اتحادیه نانوایان انجام شده و بر شناسایی دقیق واحدهای فعال و ساماندهی وضعیت فعالیت نانوایی‌های آزادپز شهرستان بروجرد تمرکز دارد.