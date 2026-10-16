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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰

۲۵۳۹ بیمار مبتلا به فشار خون در اردستان شناسایی شدند

۲۵۳۹ بیمار مبتلا به فشار خون در اردستان شناسایی شدند

اردستان-رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲ اردستان با اشاره به ثبت ۲ هزار و ۵۳۹ بیمار مبتلا به فشار خون بالا در این شهرستان، بر ضرورت کنترل منظم فشار خون تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ذبیحی عصر جمعه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر و اهمیت مراقبت‌های مستمر سلامت اظهار کرد: بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت و فشار خون بالا از مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در جهان، کشور و شهرستان اردستان هستند و تغییر سبک زندگی، تغذیه نامناسب، افزایش چاقی و کاهش فعالیت بدنی در افزایش شیوع این بیماری‌ها نقش دارند.

وی افزود: امروزه با صنعتی‌شدن زندگی و تغییر عادات غذایی و فعالیت‌های روزمره، زمینه ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر بیش از گذشته فراهم شده است و برای کاهش عوارض این بیماری‌ها باید موضوع پیشگیری، تشخیص زودهنگام و پیگیری مستمر درمان مورد توجه قرار گیرد.

بیش از ۴۰ درصد سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲ اردستان با اشاره به اهمیت غربالگری سرطان سینه در بانوان خاطرنشان کرد: بیش از ۴۰ درصد سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند و در زمینه سرطان سینه نیز شناسایی زودهنگام بخش قابل‌توجهی از موارد ابتلا امکان‌پذیر است؛ بنابراین، آگاهی‌بخشی به بانوان و تشویق آنان به انجام معاینات و غربالگری‌های لازم اهمیت زیادی دارد.

ذبیحی تصریح کرد: در قالب برنامه‌های حوزه سلامت، غربالگری سرطان سینه و اطلاع‌رسانی درباره اهمیت پیشگیری و تشخیص زودهنگام این بیماری مورد توجه قرار گرفته است. بانوان باید نسبت به سلامت خود حساس باشند و در صورت مشاهده علائم مشکوک، برای بررسی و دریافت خدمات پزشکی به مراکز مربوط مراجعه کنند.

وی بیان کرد: تشخیص دیرهنگام سرطان سینه می‌تواند روند درمان را دشوارتر کند و بیمار را با درمان‌های پیچیده‌تری مواجه سازد؛ ازاین‌رو، مراجعه به‌موقع و استفاده از خدمات غربالگری نقش مهمی در شناسایی بیماری و پیگیری درمان دارد.

ثبت یک‌هزار و ۷۴۰ بیمار دیابتی در اردستان

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲ اردستان با اشاره به آمار بیماران مبتلا به دیابت در این شهرستان ادامه داد: بر اساس آمار ارائه‌شده، یک‌هزار و ۷۴۰ بیمار مبتلا به دیابت در شهرستان اردستان شناسایی شده‌اند که از این تعداد، تنها ۴۶۲ نفر برای تشکیل پرونده سلامت مراجعه کرده‌اند.

ذبیحی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از بیماران شناسایی‌شده هنوز برای تشکیل پرونده و دریافت مراقبت‌های لازم اقدام نکرده‌اند؛ درحالی‌که مراقبت مستمر از بیماران دیابتی می‌تواند در پیشگیری از عوارض جدی این بیماری مؤثر باشد.

وی یادآور شد: بیماران مبتلا به دیابت باید علاوه بر مصرف منظم داروها و رعایت توصیه‌های پزشکی، به‌صورت دوره‌ای وضعیت سلامت قلب، چشم و کلیه خود را بررسی کنند؛ چراکه دیابت می‌تواند به این اندام‌ها آسیب برساند و در صورت کنترل‌نشدن، عوارض جبران‌ناپذیری ایجاد کند.

سکته قلبی از علل مهم مرگ بیماران دیابتی است

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲ اردستان با اشاره به اهمیت پیگیری درمان بیماران دیابتی گفت: یکی از مشکلات موجود، بی‌توجهی برخی بیماران به مراقبت‌های دوره‌ای و مراجعه منظم به پزشک است. درحالی‌که دیابت تنها به افزایش قند خون محدود نمی‌شود و می‌تواند سلامت بخش‌های مختلف بدن را تحت تأثیر قرار دهد.

ذبیحی با بیان اینکه بیماری‌های قلبی و عروقی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر بیماران دیابتی هستند، افزود: افراد مبتلا به دیابت باید نسبت به خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی آگاهی داشته باشند و بررسی‌های تخصصی لازم را جدی بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد، بیماران و خانواده‌های آنان تصور می‌کنند تا زمانی که نشانه مشخصی از بیماری وجود نداشته باشد، نیازی به مراجعه به پزشک و انجام بررسی‌های دوره‌ای نیست؛ درحالی‌که بسیاری از عوارض دیابت ممکن است بدون علائم هشداردهنده آشکار پیشرفت کنند.

ذبیحی تأکید کرد: بیماران دیابتی باید با نظر پزشک معالج، مراقبت‌های لازم برای بررسی سلامت قلب، چشم و کلیه را دنبال کنند و انجام معاینات دوره‌ای را به زمان بروز علائم بیماری موکول نکنند.

فشار خون بالا؛ بیماری خاموش و نیازمند مراقبت مستمر

وی با اشاره به آمار بیماران مبتلا به فشار خون بالا در اردستان اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، ۲ هزار و ۵۳۹ بیمار مبتلا به فشار خون بالا در شهرستان شناسایی شده‌اند که ۶۷۳ نفر از آنان باید برای دریافت مراقبت‌های پزشکی مراجعه کنند.

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲ اردستان افزود: فشار خون بالا از جمله بیماری‌هایی است که ممکن است بدون علائم مشخص در فرد وجود داشته باشد و به همین دلیل، گاهی تا زمان بروز عوارض جدی شناسایی نمی‌شود. از این بیماری به‌عنوان یکی از بیماری‌های خاموش یاد می‌شود و اندازه‌گیری منظم فشار خون و پیگیری درمان آن اهمیت زیادی دارد.

ذبیحی تصریح کرد: فشار خون بالا و دیابت در صورت کنترل‌نشدن می‌توانند خطر ابتلا به سکته قلبی، سکته مغزی و سایر عوارض جدی را افزایش دهند؛ بنابراین، افراد مبتلا باید ضمن مراجعه منظم به پزشک، توصیه‌های درمانی و مراقبتی را جدی بگیرند.

ضرورت مراجعه بیماران به مراکز جامع خدمات سلامت

وی با تأکید بر نقش مراکز جامع خدمات سلامت در مراقبت از بیماران بیان کرد: افرادی که به دیابت یا فشار خون بالا مبتلا هستند، باید برای دریافت مراقبت‌های دوره‌ای و تشکیل پرونده سلامت به مراکز مربوط مراجعه کنند.

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲ اردستان ادامه داد: ممکن است برخی بیماران برای دریافت خدمات پزشکی به مطب‌های خصوصی یا سایر مراکز درمانی مراجعه کنند، اما تشکیل پرونده سلامت و بهره‌مندی از خدمات مراقبتی مراکز جامع سلامت نیز اهمیت دارد.

ذبیحی خاطرنشان کرد: در این مراکز، همکاران حوزه سلامت فرصت بیشتری برای ارائه آموزش‌های لازم درباره نحوه مصرف دارو، رعایت رژیم غذایی، اصلاح سبک زندگی و مسائل مرتبط با سلامت روان در اختیار بیماران قرار می‌دهند و این خدمات مراقبتی به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

وی افزود: هدف از این مراقبت‌ها، صرفاً درمان بیماری پس از بروز عوارض نیست، بلکه تلاش می‌شود با آموزش، پیگیری و شناسایی به‌موقع مشکلات، از پیشرفت بیماری و ایجاد عوارض جدی جلوگیری شود.

تأکید بر بررسی سلامت چشم و کلیه در بیماران دیابتی

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲ اردستان با اشاره به عوارض طولانی‌مدت دیابت گفت: این بیماری می‌تواند علاوه بر قلب، چشم و کلیه را نیز درگیر کند و در صورت کنترل‌نشدن، آسیب‌های جدی به سلامت فرد وارد سازد.

ذبیحی ادامه داد: آسیب‌های چشمی ناشی از دیابت ممکن است به خونریزی داخل چشم و در موارد پیشرفته به کاهش شدید بینایی منجر شود. همچنین، آسیب کلیوی یکی دیگر از عوارض مهم این بیماری است که می‌تواند در نهایت به نارسایی کلیه و نیاز به دیالیز منجر شود.

وی تأکید کرد: بیماران دیابتی نباید تنها به کنترل قند خون توجه کنند، بلکه باید بر اساس توصیه پزشک، وضعیت سلامت کلیه‌ها و چشم‌های خود را نیز به‌صورت منظم بررسی کنند.

ذبیحی در بخش دیگری از سخنان خود درباره انجام آزمایش‌های قند خون بیان کرد: بیماران باید آزمایش‌های مورد نیاز خود را بر اساس تشخیص و تجویز پزشک انجام دهند و از اصرار بر انجام آزمایش‌های غیرضروری خودداری کنند.

وی افزود: انتخاب نوع آزمایش قند خون و زمان انجام آن باید با توجه به شرایط بیمار و هدف تشخیصی صورت گیرد و بیماران بهتر است در این زمینه از توصیه‌های تخصصی پزشک معالج پیروی کنند.

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲ اردستان در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه پرستاران و اهمیت حرفه پرستاری اظهار کرد: پرستاران باید به اهمیت و ارزش کار خود واقف باشند؛ چراکه مراقبت از بیماران مسئولیتی انسانی و ارزشمند است و نقش مهمی در روند درمان و بهبود آنان دارد.

ذبیحی تصریح کرد: بیماران در دوران بیماری بیش از هر زمان دیگری به حمایت عاطفی و توجه اطرافیان نیاز دارند و پرستاران به دلیل ارتباط مستمر با بیماران، نقش مهمی در ایجاد آرامش و امید در آنان ایفا می‌کنند.

کد مطلب 6979639

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