۲۵۳۹ بیمار مبتلا به فشار خون در اردستان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ذبیحی عصر جمعه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر و اهمیت مراقبت‌های مستمر سلامت اظهار کرد: بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت و فشار خون بالا از مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در جهان، کشور و شهرستان اردستان هستند و تغییر سبک زندگی، تغذیه نامناسب، افزایش چاقی و کاهش فعالیت بدنی در افزایش شیوع این بیماری‌ها نقش دارند.

وی افزود: امروزه با صنعتی‌شدن زندگی و تغییر عادات غذایی و فعالیت‌های روزمره، زمینه ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر بیش از گذشته فراهم شده است و برای کاهش عوارض این بیماری‌ها باید موضوع پیشگیری، تشخیص زودهنگام و پیگیری مستمر درمان مورد توجه قرار گیرد.

بیش از ۴۰ درصد سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲ اردستان با اشاره به اهمیت غربالگری سرطان سینه در بانوان خاطرنشان کرد: بیش از ۴۰ درصد سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند و در زمینه سرطان سینه نیز شناسایی زودهنگام بخش قابل‌توجهی از موارد ابتلا امکان‌پذیر است؛ بنابراین، آگاهی‌بخشی به بانوان و تشویق آنان به انجام معاینات و غربالگری‌های لازم اهمیت زیادی دارد.

ذبیحی تصریح کرد: در قالب برنامه‌های حوزه سلامت، غربالگری سرطان سینه و اطلاع‌رسانی درباره اهمیت پیشگیری و تشخیص زودهنگام این بیماری مورد توجه قرار گرفته است. بانوان باید نسبت به سلامت خود حساس باشند و در صورت مشاهده علائم مشکوک، برای بررسی و دریافت خدمات پزشکی به مراکز مربوط مراجعه کنند.

وی بیان کرد: تشخیص دیرهنگام سرطان سینه می‌تواند روند درمان را دشوارتر کند و بیمار را با درمان‌های پیچیده‌تری مواجه سازد؛ ازاین‌رو، مراجعه به‌موقع و استفاده از خدمات غربالگری نقش مهمی در شناسایی بیماری و پیگیری درمان دارد.

ثبت یک‌هزار و ۷۴۰ بیمار دیابتی در اردستان

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲ اردستان با اشاره به آمار بیماران مبتلا به دیابت در این شهرستان ادامه داد: بر اساس آمار ارائه‌شده، یک‌هزار و ۷۴۰ بیمار مبتلا به دیابت در شهرستان اردستان شناسایی شده‌اند که از این تعداد، تنها ۴۶۲ نفر برای تشکیل پرونده سلامت مراجعه کرده‌اند.

ذبیحی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از بیماران شناسایی‌شده هنوز برای تشکیل پرونده و دریافت مراقبت‌های لازم اقدام نکرده‌اند؛ درحالی‌که مراقبت مستمر از بیماران دیابتی می‌تواند در پیشگیری از عوارض جدی این بیماری مؤثر باشد.

وی یادآور شد: بیماران مبتلا به دیابت باید علاوه بر مصرف منظم داروها و رعایت توصیه‌های پزشکی، به‌صورت دوره‌ای وضعیت سلامت قلب، چشم و کلیه خود را بررسی کنند؛ چراکه دیابت می‌تواند به این اندام‌ها آسیب برساند و در صورت کنترل‌نشدن، عوارض جبران‌ناپذیری ایجاد کند.

سکته قلبی از علل مهم مرگ بیماران دیابتی است

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲ اردستان با اشاره به اهمیت پیگیری درمان بیماران دیابتی گفت: یکی از مشکلات موجود، بی‌توجهی برخی بیماران به مراقبت‌های دوره‌ای و مراجعه منظم به پزشک است. درحالی‌که دیابت تنها به افزایش قند خون محدود نمی‌شود و می‌تواند سلامت بخش‌های مختلف بدن را تحت تأثیر قرار دهد.

ذبیحی با بیان اینکه بیماری‌های قلبی و عروقی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر بیماران دیابتی هستند، افزود: افراد مبتلا به دیابت باید نسبت به خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی آگاهی داشته باشند و بررسی‌های تخصصی لازم را جدی بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد، بیماران و خانواده‌های آنان تصور می‌کنند تا زمانی که نشانه مشخصی از بیماری وجود نداشته باشد، نیازی به مراجعه به پزشک و انجام بررسی‌های دوره‌ای نیست؛ درحالی‌که بسیاری از عوارض دیابت ممکن است بدون علائم هشداردهنده آشکار پیشرفت کنند.

ذبیحی تأکید کرد: بیماران دیابتی باید با نظر پزشک معالج، مراقبت‌های لازم برای بررسی سلامت قلب، چشم و کلیه را دنبال کنند و انجام معاینات دوره‌ای را به زمان بروز علائم بیماری موکول نکنند.

فشار خون بالا؛ بیماری خاموش و نیازمند مراقبت مستمر

وی با اشاره به آمار بیماران مبتلا به فشار خون بالا در اردستان اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، ۲ هزار و ۵۳۹ بیمار مبتلا به فشار خون بالا در شهرستان شناسایی شده‌اند که ۶۷۳ نفر از آنان باید برای دریافت مراقبت‌های پزشکی مراجعه کنند.

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲ اردستان افزود: فشار خون بالا از جمله بیماری‌هایی است که ممکن است بدون علائم مشخص در فرد وجود داشته باشد و به همین دلیل، گاهی تا زمان بروز عوارض جدی شناسایی نمی‌شود. از این بیماری به‌عنوان یکی از بیماری‌های خاموش یاد می‌شود و اندازه‌گیری منظم فشار خون و پیگیری درمان آن اهمیت زیادی دارد.

ذبیحی تصریح کرد: فشار خون بالا و دیابت در صورت کنترل‌نشدن می‌توانند خطر ابتلا به سکته قلبی، سکته مغزی و سایر عوارض جدی را افزایش دهند؛ بنابراین، افراد مبتلا باید ضمن مراجعه منظم به پزشک، توصیه‌های درمانی و مراقبتی را جدی بگیرند.

ضرورت مراجعه بیماران به مراکز جامع خدمات سلامت

وی با تأکید بر نقش مراکز جامع خدمات سلامت در مراقبت از بیماران بیان کرد: افرادی که به دیابت یا فشار خون بالا مبتلا هستند، باید برای دریافت مراقبت‌های دوره‌ای و تشکیل پرونده سلامت به مراکز مربوط مراجعه کنند.

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲ اردستان ادامه داد: ممکن است برخی بیماران برای دریافت خدمات پزشکی به مطب‌های خصوصی یا سایر مراکز درمانی مراجعه کنند، اما تشکیل پرونده سلامت و بهره‌مندی از خدمات مراقبتی مراکز جامع سلامت نیز اهمیت دارد.

ذبیحی خاطرنشان کرد: در این مراکز، همکاران حوزه سلامت فرصت بیشتری برای ارائه آموزش‌های لازم درباره نحوه مصرف دارو، رعایت رژیم غذایی، اصلاح سبک زندگی و مسائل مرتبط با سلامت روان در اختیار بیماران قرار می‌دهند و این خدمات مراقبتی به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

وی افزود: هدف از این مراقبت‌ها، صرفاً درمان بیماری پس از بروز عوارض نیست، بلکه تلاش می‌شود با آموزش، پیگیری و شناسایی به‌موقع مشکلات، از پیشرفت بیماری و ایجاد عوارض جدی جلوگیری شود.

تأکید بر بررسی سلامت چشم و کلیه در بیماران دیابتی

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲ اردستان با اشاره به عوارض طولانی‌مدت دیابت گفت: این بیماری می‌تواند علاوه بر قلب، چشم و کلیه را نیز درگیر کند و در صورت کنترل‌نشدن، آسیب‌های جدی به سلامت فرد وارد سازد.

ذبیحی ادامه داد: آسیب‌های چشمی ناشی از دیابت ممکن است به خونریزی داخل چشم و در موارد پیشرفته به کاهش شدید بینایی منجر شود. همچنین، آسیب کلیوی یکی دیگر از عوارض مهم این بیماری است که می‌تواند در نهایت به نارسایی کلیه و نیاز به دیالیز منجر شود.

وی تأکید کرد: بیماران دیابتی نباید تنها به کنترل قند خون توجه کنند، بلکه باید بر اساس توصیه پزشک، وضعیت سلامت کلیه‌ها و چشم‌های خود را نیز به‌صورت منظم بررسی کنند.

ذبیحی در بخش دیگری از سخنان خود درباره انجام آزمایش‌های قند خون بیان کرد: بیماران باید آزمایش‌های مورد نیاز خود را بر اساس تشخیص و تجویز پزشک انجام دهند و از اصرار بر انجام آزمایش‌های غیرضروری خودداری کنند.

وی افزود: انتخاب نوع آزمایش قند خون و زمان انجام آن باید با توجه به شرایط بیمار و هدف تشخیصی صورت گیرد و بیماران بهتر است در این زمینه از توصیه‌های تخصصی پزشک معالج پیروی کنند.

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۲ اردستان در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه پرستاران و اهمیت حرفه پرستاری اظهار کرد: پرستاران باید به اهمیت و ارزش کار خود واقف باشند؛ چراکه مراقبت از بیماران مسئولیتی انسانی و ارزشمند است و نقش مهمی در روند درمان و بهبود آنان دارد.

ذبیحی تصریح کرد: بیماران در دوران بیماری بیش از هر زمان دیگری به حمایت عاطفی و توجه اطرافیان نیاز دارند و پرستاران به دلیل ارتباط مستمر با بیماران، نقش مهمی در ایجاد آرامش و امید در آنان ایفا می‌کنند.