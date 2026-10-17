موفقیت در علم بدون اخلاق و خودشناسی کامل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله غلامپور صبح شنبه در مراسم تجلیل از دانش‌آموزان رتبه‌برتر کنکور سراسری و المپیاد شهرستان قائنات با اشاره به افزایش رتبه‌های دو رقمی دانش‌آموزان این شهرستان در کنکور سراسری اظهار کرد: در هر موفقیتی سه مؤلفه مدرسه، دانش‌آموز و خانواده نقش دارند که در رأس این هرم، خود دانش‌آموز قرار گرفته است؛ چراکه بدون اراده و پشتکار او، تلاش دو مؤلفه دیگر نیز به نتیجه نمی‌رسد.

وی افزود: از ۲۲ راه‌یافته به المپیاد، ۱۲ نفر از شهرستان قائنات و هشت نفر از همین مدرسه هستند که این موفقیت حاصل تلاش مجموعه مدیریتی و آموزشی است.

فرماندار قائنات با تأکید بر نقش خانواده‌ها در فراهم کردن محیطی آرام برای تحصیل فرزندان بیان کرد: اگر حمایت و پشتیبانی اولیا نباشد، فرزندان نمی‌توانند به موفقیت دست یابند و ما قدردان خانواده‌های عزیز هستیم.

وی با اشاره به عزت و افتخار ایران اسلامی در برابر تهاجم دشمن و نقش نخبگان در این مسیر گفت: شما آینده‌سازان این نظام و کشور هستید و پرچم‌داران خوبی برای انقلاب اسلامی خواهید بود.

فرماندار قائنات خطاب به دانش‌آموزان تأکید کرد: در کنار علم، فناوری و تکنولوژی، درس خودشناسی، اخلاق و معرفت را نیز بیاموزید؛ چراکه موفقیت شهید چمران نیز در کنار دانش، مرهون ایمان و تقوای قوی او بود. زمانی مهندس و پزشک موفقی خواهیم بود که معرفت و خودشناسی را نیز در کنار تخصص بیاموزیم.

هدف تلاش، تنها دانشمند شدن نیست

امام جمعه قائنات نیز در این مراسم با اشاره به میلاد باسعادت حضرت زینب(س)، ایشان را نمونه‌ای از استعداد درخشان و بهره هوشی بالا دانست و اظهار کرد: حضرت زینب(س) عالمه و مفسر قرآن و متون دینی بود.

وی با بیان اینکه استعداد به‌تنهایی عامل تعیین‌کننده موفقیت نیست، افزود: تلاش و پشتکار نقش مهمی در دستیابی به موفقیت دارند و هدف از تلاش انسان، تنها دانشمند شدن نیست، بلکه انسان شدن است.

امام جمعه قائنات با تأکید بر ضرورت الگوگیری از زندگی پیامبر اکرم(ص) و امام حسین(ع)، به شخصیت شهید مصطفی چمران اشاره کرد و گفت: شهید چمران با وجود دریافت بورسیه تحصیلی آمریکا و اخذ دکتری فیزیک پلاسما، به‌عنوان یک عارف واقعی به کشور بازگشت و در خط مقدم جنگ حضور یافت.