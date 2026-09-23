به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری صبح چهارشنبه در آیین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید که با حضور جمعی از مسئولان، مدیران، معلمان و دانش‌آموزان در دبیرستان شاهد شهرستان برگزار شد، دانش‌آموزان را آینده‌سازان ایران اسلامی دانست.

وی اظهار کرد: دانش‌آموزان امروز، مسئولان، متخصصان و نخبگان آینده کشور هستند و با تعهد، تلاش و پشتکار می‌توانند در مسیر پیشرفت و بالندگی ایران نقش‌آفرینی کنند.

فرماندار بهاباد با تأکید بر اهمیت نظم و برنامه‌ریزی در زندگی دانش‌آموزان افزود: مدرسه خانه دوم دانش‌آموزان است و علاوه بر آموزش، محیطی برای یادگیری نظم، مسئولیت‌پذیری، تعامل و همکاری به شمار می‌رود.

باقری خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان باید برای اوقات خارج از مدرسه نیز برنامه مشخصی برای خواب، مطالعه، انجام تکالیف، ورزش، تفریح و سایر فعالیت‌های روزانه داشته باشند.

وی با اشاره به تفاوت استعدادها و توانمندی‌های دانش‌آموزان گفت: تلاش، پشتکار، جدیت و اراده می‌تواند بسیاری از تفاوت‌های فردی را جبران کند و دانش‌آموزانی که با عزم و اراده مسیر آموزش و تربیت را دنبال می‌کنند، می‌توانند به موفقیت‌های بزرگی دست یابند.

فرماندار بهاباد همچنین از تلاش معلمان، مربیان، مدیران و مجموعه آموزش و پرورش شهرستان قدردانی کرد و گفت: قدردانی واقعی از معلمان، علاوه بر حفظ ادب و احترام، با انجام مسئولیت‌های دانش‌آموزی و تلاش برای یادگیری محقق می‌شود.

باقری با اشاره به ضرورت مصرف بهینه منابع، بر مشارکت دانش‌آموزان در صرفه‌جویی تأکید کرد و افزود: صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز و استفاده صحیح از امکانات آموزشی می‌تواند به خانواده‌ها و کشور کمک کند.

وی در پایان بر تقویت روحیه همدلی، همکاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی میان دانش‌آموزان تأکید کرد و آغاز سال تحصیلی جدید را برای دانش‌آموزان و فرهنگیان شهرستان، سالی سرشار از موفقیت، امید و پیشرفت آرزو کرد.