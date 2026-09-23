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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

فرماندار بهاباد: دانش‌آموزان آینده‌سازان ایران هستند

فرماندار بهاباد: دانش‌آموزان آینده‌سازان ایران هستند

یزد- فرماندار بهاباد با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در آینده کشور، نظم، تلاش، مسئولیت‌پذیری و صرفه‌جویی را از ضرورت‌های دوران تحصیل عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری صبح چهارشنبه در آیین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید که با حضور جمعی از مسئولان، مدیران، معلمان و دانش‌آموزان در دبیرستان شاهد شهرستان برگزار شد، دانش‌آموزان را آینده‌سازان ایران اسلامی دانست.

وی اظهار کرد: دانش‌آموزان امروز، مسئولان، متخصصان و نخبگان آینده کشور هستند و با تعهد، تلاش و پشتکار می‌توانند در مسیر پیشرفت و بالندگی ایران نقش‌آفرینی کنند.

فرماندار بهاباد با تأکید بر اهمیت نظم و برنامه‌ریزی در زندگی دانش‌آموزان افزود: مدرسه خانه دوم دانش‌آموزان است و علاوه بر آموزش، محیطی برای یادگیری نظم، مسئولیت‌پذیری، تعامل و همکاری به شمار می‌رود.

باقری خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان باید برای اوقات خارج از مدرسه نیز برنامه مشخصی برای خواب، مطالعه، انجام تکالیف، ورزش، تفریح و سایر فعالیت‌های روزانه داشته باشند.

وی با اشاره به تفاوت استعدادها و توانمندی‌های دانش‌آموزان گفت: تلاش، پشتکار، جدیت و اراده می‌تواند بسیاری از تفاوت‌های فردی را جبران کند و دانش‌آموزانی که با عزم و اراده مسیر آموزش و تربیت را دنبال می‌کنند، می‌توانند به موفقیت‌های بزرگی دست یابند.

فرماندار بهاباد همچنین از تلاش معلمان، مربیان، مدیران و مجموعه آموزش و پرورش شهرستان قدردانی کرد و گفت: قدردانی واقعی از معلمان، علاوه بر حفظ ادب و احترام، با انجام مسئولیت‌های دانش‌آموزی و تلاش برای یادگیری محقق می‌شود.

باقری با اشاره به ضرورت مصرف بهینه منابع، بر مشارکت دانش‌آموزان در صرفه‌جویی تأکید کرد و افزود: صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و گاز و استفاده صحیح از امکانات آموزشی می‌تواند به خانواده‌ها و کشور کمک کند.

وی در پایان بر تقویت روحیه همدلی، همکاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی میان دانش‌آموزان تأکید کرد و آغاز سال تحصیلی جدید را برای دانش‌آموزان و فرهنگیان شهرستان، سالی سرشار از موفقیت، امید و پیشرفت آرزو کرد.

کد مطلب 6956178

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