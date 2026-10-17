مانور عملیات زمستانی خدمات شهری کرج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دقیقیان با اشاره به برگزاری این مانور اظهار کرد: این عملیات با حضور شجاعی قائم‌مقام شهردار کرج، کریمی‌پناه مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری، کیانی رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج، معاونان مناطق دهگانه و جمعی از مسئولان مدیریت شهری و استانی برگزار شد.

وی افزود: در این مانور، ماشین‌آلات مکانیزه سبک و سنگین حوزه خدمات شهری با مشارکت مناطق دهگانه، سازمان مدیریت پسماند، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و اداره‌کل مطالعات بحران و پدافند غیرعامل به‌کارگیری شدند تا میزان آمادگی تجهیزات و نیروهای اجرایی برای مواجهه با شرایط جوی فصل سرما مورد ارزیابی قرار گیرد.

دقیقیان با تأکید بر ضرورت آمادگی مجموعه مدیریت شهری برای ارائه خدمات در روزهای سرد سال بیان کرد: ماشین‌آلات تخصصی مورد نیاز برای رفع آب‌گرفتگی، برف‌روبی و پیشگیری از یخ‌زدگی معابر در سطح مناطق پیش‌بینی شده‌اند و این مانور با هدف هماهنگی بیشتر عوامل اجرایی و ارتقای آمادگی عملیاتی برگزار شد.

