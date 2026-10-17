نوذری: ذخایر سوخت جایگزین صنایع قزوین تا نیمه آبان تأمین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان قزوین اظهار کرد: تأمین پایدار سوخت و انرژی در پنج ماه پیش‌رو باید با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌ریزی و هماهنگی، مانع بروز اختلال در خدمات‌رسانی شوند.

وی با اشاره به پیش‌بینی شرایط جوی ناشی از پدیده ال‌نینو از ابتدای آبان‌ماه افزود: مدیریت مصرف انرژی، تأمین ذخایر سوخت و پیش‌بینی شرایط بحرانی باید در اولویت دستگاه‌ها قرار گیرد تا در صورت افزایش مصرف یا محدودیت منابع، فعالیت‌های ضروری استان با مشکل مواجه نشود.

استاندار قزوین تأمین سوخت جایگزین را از الزامات پدافند غیرعامل برشمرد و گفت: واحدهای صنعتی باید از فرصت باقی‌مانده برای تهیه و ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز خود استفاده کنند و ذخایر سوخت جایگزین صنایع برای شرایط بحرانی تا نیمه آبان‌ماه تأمین شود.

نوذری همچنین بر آمادگی مراکز بهداشتی و درمانی، مدارس، ادارات و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای ذخیره سوخت، تأمین انرژی جایگزین و استمرار فعالیت این مجموعه‌ها در صورت بروز کمبود انرژی شد.

کاهش دمای خانه‌ها به پایداری تولید کمک می‌کند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با دعوت از مردم برای مشارکت در مدیریت مصرف گاز بیان کرد: کاهش یک تا دو درجه‌ای دمای منازل می‌تواند به صرفه‌جویی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب گاز کمک کند و زمینه تأمین انرژی بیشتر برای واحدهای تولیدی را فراهم آورد.

استاندار قزوین افزود: هر درجه کاهش دمای وسایل گرمایشی، فرصتی برای تأمین انرژی کارخانه‌ها، استمرار فعالیت صنایع و حفظ فرصت‌های شغلی است؛ ازاین‌رو، همراهی خانواده‌ها در مصرف بهینه گاز، به‌طور مستقیم به حمایت از کارگران و تولیدکنندگان کمک می‌کند.

نوذری با بیان اینکه مدیریت ناترازی انرژی تنها با اقدامات دولت امکان‌پذیر نیست، از مردم خواست با اصلاح الگوی مصرف و کاهش یک تا دو درجه‌ای دمای خانه‌ها، در پایداری تولید مشارکت کنند.

وی رسانه‌ها را نیز از ارکان مهم فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه انرژی دانست و گفت: رسانه‌ها باید ارتباط میان صرفه‌جویی خانگی، تأمین سوخت صنایع و حفظ اشتغال را برای مردم تبیین کنند. مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز باید در مدیریت مصرف انرژی پیشگام باشند.

بازسازی روستای تتنک در پنج ماه به پایان رسید

استاندار قزوین در ادامه با اشاره به سفر معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور به روستای تتنک شهرستان بوئین‌زهرا اظهار کرد: قزوین نخستین استانی است که بازسازی واحدهای تخریب‌شده در جنگ ۴۰ روزه، به‌ویژه واحدهای مسکونی روستایی، را به پایان رسانده است.

وی افزود: در ابتدا پیش‌بینی می‌شد بازسازی روستای تتنک یک سال زمان ببرد، اما با وجود سختی‌ها و محدودیت‌ها، پس از تعهد به بازسازی شش‌ماهه، عملیات در مدت پنج ماه به پایان رسید.

نوذری با تأکید بر اینکه بازسازی تتنک فراتر از یک اقدام عمرانی است، گفت: بازسازی خانه‌های مردم و فراهم‌کردن امکان بازگشت آنان به زندگی عادی، به معنای بازگرداندن امید و آرامش به ساکنان این روستاست.

وی خاطرنشان کرد: عملیات آواربرداری از همان روزهای جنگ آغاز شد و مدیریت استان برای رسیدگی به مردم، منتظر پایان جنگ نماند؛ چراکه بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده و حمایت از خانواده‌ها از اولویت‌های اصلی بود.

استاندار قزوین در پایان با اشاره به تداوم شرایط جنگی، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، مردم را پشتوانه اصلی کشور دانست و تأکید کرد که اتکا به این سرمایه اجتماعی می‌تواند زمینه عبور از دشواری‌ها را فراهم کند.