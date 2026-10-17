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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

کشت کاملینا در ۴ هزار هکتار از اراضی دیم کالپوش آغاز شد

کشت کاملینا در ۴ هزار هکتار از اراضی دیم کالپوش آغاز شد

سمنان-‌ مدیر جهاد کشاورزی میامی از آغاز کشت کاملینا در چهار هزار هکتار از اراضی دیم بخش کالپوش خبر داد و گفت: توسعه کشت این محصول راهی برای تقویت امنیت غذایی است.

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آغاز عملیات کشت کاملینا در اراضی دیم بخش کالپوش اظهار کرد: این محصول به دلیل سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه، ظرفیت مناسبی برای توسعه کشت در زمین‌های دیم دارد و می‌تواند در تنوع بخشی به الگوی کشت منطقه نقش موثری ایفا کند.

وی ادامه داد: قرار گرفتن کاملینا در تناوب زراعی، علاوه بر ایجاد تنوع در فعالیت‌های کشاورزی، امکان بهره‌برداری بهتر از اراضی زراعی را فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه افزایش تولید دانه‌های روغنی را در منطقه فراهم سازد.

مدیر جهاد کشاورزی میامی با اشاره به اهمیت توسعه محصولات روغنی در کاهش وابستگی به واردات بیان کرد: گسترش کشت کاملینا می‌تواند به تقویت زنجیره تأمین دانه‌های روغنی و افزایش ظرفیت تولید داخلی کمک کند.

حسینی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول فنی در کشت این محصول یادآور شد: انتخاب بذر مناسب، رعایت زمان کاشت و به‌کارگیری توصیه‌های فنی و ترویجی از عوامل موثر در دستیابی به عملکرد مطلوب و افزایش بهره‌وری مزارع است.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میامی از توسعه کشت محصولات سازگار با اقلیم منطقه حمایت می‌کند و با ترویج روش های علمی و همراهی با کشاورزان، افزایش بهره‌وری، پایداری تولید و بهبود وضعیت اقتصادی بهره برداران را دنبال می‌کند.

کد مطلب 6980297

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