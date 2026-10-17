کشت کاملینا در ۴ هزار هکتار از اراضی دیم کالپوش آغاز شد

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آغاز عملیات کشت کاملینا در اراضی دیم بخش کالپوش اظهار کرد: این محصول به دلیل سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه، ظرفیت مناسبی برای توسعه کشت در زمین‌های دیم دارد و می‌تواند در تنوع بخشی به الگوی کشت منطقه نقش موثری ایفا کند.

وی ادامه داد: قرار گرفتن کاملینا در تناوب زراعی، علاوه بر ایجاد تنوع در فعالیت‌های کشاورزی، امکان بهره‌برداری بهتر از اراضی زراعی را فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه افزایش تولید دانه‌های روغنی را در منطقه فراهم سازد.

مدیر جهاد کشاورزی میامی با اشاره به اهمیت توسعه محصولات روغنی در کاهش وابستگی به واردات بیان کرد: گسترش کشت کاملینا می‌تواند به تقویت زنجیره تأمین دانه‌های روغنی و افزایش ظرفیت تولید داخلی کمک کند.

حسینی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول فنی در کشت این محصول یادآور شد: انتخاب بذر مناسب، رعایت زمان کاشت و به‌کارگیری توصیه‌های فنی و ترویجی از عوامل موثر در دستیابی به عملکرد مطلوب و افزایش بهره‌وری مزارع است.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میامی از توسعه کشت محصولات سازگار با اقلیم منطقه حمایت می‌کند و با ترویج روش های علمی و همراهی با کشاورزان، افزایش بهره‌وری، پایداری تولید و بهبود وضعیت اقتصادی بهره برداران را دنبال می‌کند.