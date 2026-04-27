کشت ۹۶۰ هکتار کاملینا در اراضی دیم کردستان

فرزاد مرادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: گیاه کاملینا به عنوان یکی از دانههای روغنی دیم در استان کردستان کشت میشود و به دلیل ویژگیهای منحصر بهفرد خود، از جمله تحمل بالا در برابر گرما و خشکی و مقاومت مطلوب در برابر ریزش دانه، مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است.
وی افزود: هزینه تولید پایین و دوره رشد کوتاه ۸۵ تا ۱۰۰ روزه از مهمترین مزیتهای این گیاه است که موجب شده کاملینا به عنوان محصولی اقتصادی برای کشت در مزارع دیم استان مطرح شود.
مدیر زراعت جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: در سال زراعی جاری سطحی معادل ۹۶۰ هکتار از اراضی استان به زیر کشت کاملینا رفته است و برای این میزان سطح، حدود ۱۰ هزار کیلوگرم بذر از ارقام «سهیل» و «سپهر» بین کشاورزان توزیع شده است.
مرادی ادامه داد: بر اساس برآورد کارشناسان، پیشبینی میشود از این میزان سطح زیر کشت، حدود ۵۰۰ تن دانه کاملینا تولید شود که نقش مؤثری در تأمین بخشی از نیاز استان و کشور به دانههای روغنی خواهد داشت.
وی با اشاره به همکاری بخش خصوصی در اجرای این طرح گفت: مقرر شده است عملیات جمعآوری و خرید محصول در زمان برداشت توسط شرکتهای بخش خصوصی انجام شود تا زنجیره تولید و فرآوری این دانه روغنی در استان کامل شود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه کشت کاملینا به عنوان گیاهی کمهزینه و سازگار با اقلیم کردستان میتواند به افزایش درآمد کشاورزان، تقویت تولید دانههای روغنی و کاهش وابستگی به واردات کمک کند.
نظر شما