به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «ولت» با استناد به تحلیل انجمن فدرال صنعت هوانوردی آلمان نوشت که شرکت‌های هواپیمایی از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار پرواز را از برنامه‌های خود در فرودگاه‌های آلمان حذف کرده‌اند؛ کاهشی که معادل حدود ۱۸ درصد از شمار پروازهاست.

بر اساس این گزارش، در مجموع بیش از ۳۵ میلیون صندلی پرواز نیز از برنامه‌های پروازی فرودگاه‌های آلمان حذف شده و ۴۷۳ مسیر پروازی که پیش‌تر به‌طور منظم برقرار بودند، کنار گذاشته شده‌اند؛ درحالی‌که طی همین دوره ۳۴۹ مسیر جدید راه‌اندازی شده است.

فرودگاه برلین بیش از دیگر فرودگاه‌های بزرگ این کشور از کاهش پروازها تأثیر پذیرفته است. طبق تحلیل انجمن فدرال صنعت هوانوردی آلمان، شمار پروازهای این فرودگاه در مقایسه با سطح پیش از همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۱۹، ۲۸ درصد کاهش یافته است.

انجمن فدرال صنعت هوانوردی آلمان، افزایش مالیات‌ها و عوارض دولتی را از دلایل اصلی کاهش جذابیت این کشور برای شرکت‌های هواپیمایی می‌داند. بر اساس این گزارش، هزینه‌های دولتی مرتبط با فعالیت‌های هوانوردی از سال ۲۰۱۹ بیش از دو برابر شده و این مسئله در مقایسه با برخی کشورهای اروپایی، موقعیت رقابتی فرودگاه‌های آلمان را تضعیف کرده است.