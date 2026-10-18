به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی روز یکشنبه در حاشیه در آیین افتتاح المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضاهای ورزشی مدارس طی دو تا سه سال گذشته، افزود: در این مدت، فضاهای ورزشی مدارس در شهرها و روستاها متحول شده و نزدیک به ۶ هزار فضای ورزشی جدید و مناسب ایجاد شده است.

وزیر آموزش‌ و پرورش با تأکید بر ضرورت تأمین تجهیزات و امکانات ورزشی مدارس تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری، از جمله تأمین وسایل و تجهیزات ورزشی، زمینه حضور بیشتر دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی را فراهم می‌کند؛ با این حال، برنامه‌ریزی و طراحی برنامه‌های ورزشی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی، المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای را یکی از برنامه‌های مهم آموزش‌ و پرورش عنوان کرد و افزود: این المپیادها زمینه مشارکت همه دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی را فراهم می‌کنند و فرصتی برای شناسایی اولیه استعدادهای ورزشی آنان به وجود می‌آورند.

کاظمی ادامه داد: گام نخست، توسعه ورزش همگانی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت عمومی دانش‌آموزان است. در مرحله بعد، با برگزاری مسابقات بین‌مدرسه‌ای و منطقه‌ای و همکاری فدراسیون‌های ورزشی، زمینه شناسایی و پرورش استعدادها و حرکت به سمت ورزش قهرمانی و پهلوانی فراهم می‌شود.

وی با اشاره به همکاری آموزش‌ و پرورش با وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی خاطرنشان کرد: تلاش کرده‌ایم با تقویت این همکاری‌ها، برنامه‌ای علمی و دقیق برای استعدادیابی دانش‌آموزان تدوین کنیم. حضور دانش‌آموزان زیر ۱۵ و ۱۸ سال در مسابقات بین‌المللی در سال‌های اخیر نیز دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشته است.

وزیر آموزش‌ و پرورش با بیان اینکه پایه‌های ورزش قهرمانی و پهلوانی در مدارس شکل می‌گیرد، افزود: هر میزان سرمایه‌گذاری در ورزش مدارس افزایش یابد، زمینه دستیابی به نتایج بهتر در ورزش جوانان و بزرگسالان نیز فراهم خواهد شد.

بزرگترین کاروان ورزشی دانش‌آموزی به المپیک برزیل اعزام می‌شود

کاظمی از اعزام کاروان دانش‌آموزی به رقابت‌های جهانی در برزیل خبر داد و گفت: با همکاری وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی، تدارکات لازم برای اعزام این کاروان انجام شده است. این کاروان با مشارکت حدود ۲ هزار و ۹۰۰ دانش‌آموز در مراحل انتخابی و در قالب تیمی نزدیک به ۲۱۰ نفره، یکی از بزرگ‌ترین کاروان‌های ورزشی دانش‌آموزی کشور خواهد بود.

وی به اجرای طرح توزیع شیر در مدارس اشاره کرد و گفت: این طرح در تعدادی از استان‌ها آغاز شده و امیدواریم تا اواخر مهر و اوایل آبان در تمامی استان‌های کشور اجرایی شود.

وزیر آموزش‌ و پرورش با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، هفته بسیج دانش‌آموزی و برنامه‌های مرتبط با استکبارستیزی اظهار کرد: برنامه‌های گسترده‌ای برای گرامیداشت این مناسبت‌ها در مدارس کشور پیش‌بینی شده است و زنگ استکبارستیزی نیز در مدارس سراسر کشور به صدا درخواهد آمد.

کاظمی با اشاره به شرایط سیاسی و تحولات اخیر منطقه، بر اهمیت حضور و مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های ۱۳ آبان تأکید کرد و افزود: تشکل‌های دانش‌آموزی، از جمله سازمان بسیج دانش‌آموزی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، سازمان دانش‌آموزی و سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر، برنامه‌های متنوعی را برای این مناسبت تدارک دیده‌اند.