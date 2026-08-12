به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی شامگاه چهارشنبه در نشست با جمعی از فرهنگیان، پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت و مسئولان شهرستان دامغان، با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت آموزشی، از افتتاح پنج پروژه آموزشی در دامغان و امیرآباد تا مهرماه خبر داد.

وی با اشاره به وضعیت مناسب فضاهای آموزشی در دامغان و امیرآباد، اظهار کرد: در کنار توسعه فضاهای آموزشی، باید تکمیل تجهیزات و امکانات مدارس و ارتقای کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت نیز با جدیت دنبال شود.

وزیر آموزش و پرورش از اختصاص پنج میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی مدارس شهرستان دامغان خبر داد و افزود: دو میلیارد تومان نیز برای هوشمندسازی، ایزوگام و آسفالت مدارس اختصاص می‌یابد.

کاظمی همچنین از توسعه زیرساخت‌های ورزشی دانش‌آموزان در دامغان خبر داد و بیان کرد: استخر دانش‌آموزی دامغان تا دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: چهار زمین چمن مصنوعی نیز به ظرفیت فضاهای ورزشی این مناطق افزوده می‌شود.