گلایه اعضای شورا از افزایش بدون ترمز قیمت خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و سی و نهمین جلسه شورا در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ با بیان اینکه در برخی بندها میزان هزینه کرد و یا بودجه دریافتی از شهرداری کمتر بوده است، اظهار کرد: سه تکلیف از سال ۱۴۰۳ هنوز به نتیجه نرسیده که از جمله می توان به مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد.

احمد صادقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم در این جلسه گفت: سازمان باید نسبت به تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده و ارائه گزارش تفصیلی دلایل مساعد و نامساعد درآمدها و هزینه های تحقق یافته نسبت به اقلام متناظر در بودجه مصوب به شورا اقدام کند.

علی رحیمی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه پس از جنگ سازمان مساعدت هایی به رانندگان تاکسی هایی آسیب دیده پرداخت کرد، گفت: این موضوع از تکالیفی بود که بر عهده ما گذاشته شد. تلاش ما این بود که تکالیف را عملیاتی کنیم و در موارد تخصصی هر موضوعی وجود داشته باشد پاسخگو خواهیم بود.

وی افزود: در روز گذشته در رسانه ها دیدیم که خودرو مجدداً ۲۵ درصد گران خواهد شد. خودروی سمندی که ۷۰۰ میلیون تومان می خریدیم با این افزایش قیمت به بیش از دو میلیارد تومان می رسد. با توجه به این افزایش قیمت ها، از تحویل ۷۰ خودرویی که خریداری کردیم، جلوگیری شده است.

رحیمی همچنین تصریح کرد: پیش فاکتور صادر شده و راننده با ضامن مراجعه کرده و پیش فاکتور را به خودروساز ارائه دادیم اما خودروساز خودرو را تحویل نداده است. همین موضوعات باعث مشکلات عدیده ای شده است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو باعث شده که ما امسال برای نوسازی ناوگان با مشکل جدی مواجه شویم، تصریح کرد: شهرداری در این زمینه تنهاست. برای مثال برای ون باید توجه عاجلی صورت بگیرد. اگر تسهیلات هم در نظر بگیریم، راننده تاکسی توان مالی برای خرید ون و پرداخت تسهیلات آن ندارد

سید جعغر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد در سن فرسودگی هستند، اظهار کرد: یکی از مشکلات قیمت خوردو است که بدون ترمز هر روز افزایش پیدا می کند. در ابتدای دوره قیمت سمند ۴۰۰ میلیون تومان بود و امروز نزدیک به دو میلیارد تومان است. ما باید چقدر کرایه ها را افزایش دهیم تا بتواند این هزینه ها را جبران کند؟

وی اضافه کرد: امسال افزایش ۴۲ درصدی کرایه تاکسی را اعمال کردیم اما هزینه های خودرو و زندگی نیز با افزایش روبه رو بوده و رانندگان را مستأصل کرده است. نرخ تاکسی باید به گونه‌ای پیش بینی شود که هم به رانندگان کمک کنیم و هم جامعه کشش پذیری لازم را داشته باشد.

تشکری هاشمی با بیان اینکه قیمت خودروهای برقی امروز حتی از سمند هم ارزان تر است، خاطرنشان کرد: اگر با قیمت دلار حساب کنیم قیمت آن امروز ۷ تا ۸ میلیارد تومان ارزش دارد. ما امروز این خودروها را با قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان واگذار می کنیم که همین هم با استقبال مواجه نشده و ناچاراً برچسب ها از روی این تاکسی ها کنده شده و به صورت خصوصی واگذار شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: چرا این خودروهای برقی و ون هایی که خریداری شده بود، هنوز واگذار نشده است؟

سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه خودروی جک j۴ به قیمت دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده بود، اظهار کرد: شهرداری تهران این خودرو را با قیمت کمتر عرضه می کند اما باید ببینیم همین موضوع هم صرفه اقتصادی دارد یا خیر؟

وی اضافه کرد: در ایام جنگ و بر اثر اصابت ها تعدادی تاکسی برقی آسیب دیدند که قرار شد کارشناسی خسارت انجام و ارقام برای جبران خسارات پرداخت شود. درخواست می کنیم این موضوع سریعتر تعیین تکلیف شود.

مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورا هم با اشاره به افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو، اظهار کرد: با این موضوع رانندگان تاکسی های گردشی و خطی نمی توانند تجهیزات مصرفی خودروی خود را خریداری کنند.

وی با بیان اینکه اصلاح الگوی توسعه حمل و نقل در حوزه تاکسی باید مورد توجه قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: شاید نیاز به مقررات زدایی در این بخش داشته باشیم و از سویی دیگر از توان بخش خصوصی استفاده کنیم. فضای کمک و همدلی در شورا برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی و رانندگان شکل گرفته است. اگر به آن توجه نکنیم، تاکسی به کالایی تبدیل خواهد شد که تمام شهروندان نتوانند از آن استفاده کنند.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم با بیان اینکه رانندگان توان مالی لازم برای نوسازی خودروی خود ندارند، گفت: رئیس کمیسیون حمل و نقل باید جلسه مشخصی برای حل مسائل رانندگان و نوسازی ناوگان برگزار کند.

رحیمی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در پاسخ به پرسش اعضا با بیان اینکه ۳۷۰ خودروی آیون در پارکینگ ها باقی مانده است، اظهار کرد: ۱۷۰ خودرو در جنگ آسیب دیده و باید جبران خسارت شود. ۲۰۰ دستگاه دیگر باقی مانده که در مسیر تعیین تکلیف است.

وی افزود: بنده ماه گذشته برای موضوع ون به صورت جدی وارد شدیم و به سنای رانندگان پیام ارسال شده است که سریعتر برای دریافت خودروی خود اقدام کنند، در غیر این صورت قرعه کشی مجدد برگزار شود اما متأسفانه رانندگان نمی‌توانند ضمانت لازم را برای وسیله نقلیه خود ارائه دهند.

رحیمی با بیان اینکه ما به دنبال این هستیم که قانون را رعایت کنیم، تصریح کرد: ما اجازه نمی دهیم که خودرویی که برچسب تاکسی را کنده است، در طرح ترافیک فعالیت کند و تخلفی در این زمینه صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه بیمه ایران تمام هزینه خودروهای آسیب دیده در جنگ را پرداخت کرده است، یادآور شد: اگر اقدامی صورت نگرفته، حتماً راننده به بیمه مراجعه نکرده است. ما در سازمان هم موارد باقی مانده که مراجعه نکرده بودند، پیگیری کردیم.

رحیمی تأکید کرد: رئیس جمهور دستور داد که بانک ها برای وام مردم تنفس ایجاد کنند. ما هم از بانک ها درخواست کردیم برای وام رانندگان تاکسی تنفس ایجاد کنند اما زورمان نرسید. از سویی دیگر موضوع ضمانت تسهیلات بانکی مشکلی است که رانندگان با آن دست و پنجه نرم می کنند.