لزوم ساماندهی مراکز خرید و توزیع ضایعات در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امرایی ظهر امروز یکشنبه در جریان بازدید از مجتمع بازیافت شهرداری بروجرد، روند آماده‌سازی ۵۵ واحد جدید در این مجموعه را بررسی کرد و خواستار ساماندهی مراکز جمع‌آوری، خرید و توزیع ضایعات توسط شهرداری شد.

وی با اشاره به آثار مثبت ساماندهی این مراکز بر سلامت جامعه اظهار داشت: سازماندهی مراکز جمع‌آوری ضایعات، فراتر از یک اقدام خدماتی، در ارتقای بهداشت عمومی، کاهش ناهنجاری‌های بصری و بهبود سیمای شهری نقش مؤثری دارد و می‌تواند به ایجاد محیطی سالم‌تر و مطلوب‌تر برای شهروندان کمک کند.

دادستان عمومی و انقلاب بروجرد همچنین با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه تفکیک پسماند، مشارکت و تعامل دستگاه‌های اجرایی را برای تحقق اهداف مدیریت پسماند ضروری دانست.

امرایی در پایان با اشاره به مسئولیت دستگاه قضایی در زمینه حفاظت از محیط زیست تصریح کرد: صیانت از محیط زیست از مطالبات شهروندان است و مجموعه قضایی شهرستان در راستای اجرای قوانین و مقررات زیست‌محیطی، پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.