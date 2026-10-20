به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کاظمیان معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به تولید روزانه بیش از ۵۰ تن پسماند چوب و سرشاخه در پایتخت گفت: جمع‌آوری و حمل این پسماندها هزینه‌بر است و مدیریت آن‌ها در مقصد نهایی با دشواری‌هایی همراه است.

وی با اشاره به سابقه چهار ساله ساماندهی پسماندهای حجیم در بوستان آزادشهر منطقه ۱۸ افزود: فراخوان فاز نخست این طرح منتشر و پیمانکار آن انتخاب شده است. همچنین اقدامات لازم برای تجهیز و ساماندهی این مرکز با هدف افزایش ظرفیت پذیرش بار و ارتقای بهره‌وری در حال انجام است.

کاظمیان از پیگیری راه‌اندازی مراکز اختصاصی جدید در محدوده آبعلی و سرخه‌حصار خبر داد و اظهار کرد: این مراکز علاوه بر چوب و سرشاخه‌های درختان، به‌ویژه در فصل هرس، برای پردازش پسماندهای حجیم دیگری مانند لاستیک‌های فرسوده، مبلمان و لوازم خانگی مستعمل نیز پیش‌بینی شده‌اند.

وی ادامه داد: عملیات تسطیح و استقرار دستگاه خردکن چوب و سرشاخه در مرکز آبعلی و تسطیح محل اختصاصی و ایجاد پست برق در مرکز سرخه‌حصار در حال انجام است. همچنین زیرساخت‌های لازم برای ایجاد مراکز مشابه در منطقه یک، محله سوهانک، و منطقه ۱۹ در دست پیگیری است.

معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند با تأکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند به کاهش پسماندهای ورودی به آرادکوه، صیانت از فضای سبز شهری و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک کند. در کنار توسعه زیرساخت‌ها، کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدأ با مشارکت شهروندان نیز نقش مهمی در تحقق این اهداف دارد.

