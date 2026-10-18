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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۶

اصابت نفتکش متخلف با مین در جنوب تنگه هرمز + فیلم

اصابت نفتکش متخلف با مین در جنوب تنگه هرمز + فیلم

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از اصابت نفتکش متخلف با مین در جنوب تنگه هرمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از اصابت نفتکش متخلف با مین در جنوب تنگه هرمز خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

یک فروند نفتکش متخلف با اصابت به یک مین دریایی در محدوده جنوب تنگه هرمز دچار انفجار و آتش سوزی در موتورخانه گردید.

این کشتی که قصد خروج از تنگه هرمز را داشت تمامی سامانه های موقعیت یاب و ناوبری خود را از مبداء حرکت خاموش کرده و بدون توجه به مقررات تنگه هرمز در تلاش برای عبور از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه، دچار این سانحه گردید.

نیروی دریایی سپاه اعلام می کند: در صورتی که کشتی های متردد در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارس سامانه های ناوبری و شناسایی خود را خاموش کنند، با آنها به شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6982170

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