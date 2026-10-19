شکست گزینه عربستان برای دور زدن تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، تصاویر ماهواره ای منتشر شده حاکی از آن است که طی سه روز گذشته تنها پنج کشتی حاوی محموله های نفت خام در بندر ینبع عربستان دیده شده اند.

بر اساس این گزارش، طی سه روز گذشته تنها یک نفتکش بزرگ این بندر را ترک کرده است.

این گزارش نشان می دهد که صادرات نفت عربستان از طریق بندر ینبع بسیار کمتر از آن چیزی است که علنا اعلام می شود.

لازم به ذکر است که عربستان سعودی برای دور زدن تنگه هرمز و صادرات نفت خام خود حساب ویژه ای روی بندر ینبع باز کرده بود.

پیشتر نیز رویترز به نقل از منابع آگاه از افزایش سه‌برابری هزینه بیمه نفتکش‌های حامل نفت از بندر ینبع عربستان طی هفته‌های اخیر خبر داد.

افزایش حق بیمه در دریای سرخ، مانع جدیدی در مسیر راهبرد عربستان برای ایجاد مسیر جایگزین صادرات نفت ایجاد کرده است.