  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

خبر خوب تامین اجتماعی برای کارفرمایان

خبر خوب تامین اجتماعی برای کارفرمایان

کارفرمایانی که در دوره‌ جنگ‌های تحمیلی اخیر موفق به پرداخت حق‌بیمه کارگران نشده‌اند، امکان پرداخت حق‌بیمه ماه‌های مربوطه را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان کارگاه‌های فعال تحت پوشش(به جز پیمانکاران) می‌توانند با مراجعه به شعبه خود در تأمین اجتماعی، نسبت به ارسال فهرست‌های معوق بیمه‌ای از خرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ اقدام کنند.

با اجرای این طرح، کارفرمایان بدون نیاز به طی فرایندهای طولانی رسیدگی و ثبت سوابق بیمه‌شدگان و با ارائه مستندات اشتغال و پرداخت حقوق کارکنان در ماه‌هایی که لیست ارسال نشده، امکان پرداخت تعهدات قانونی مربوط به حق‌بیمه را حداکثر طی دو قسط دارند.

جهت ارائه لیست معوق محدوده زمانی اشاره شده، صرفاً نیازمند ارائه مدارک اثبات کننده اشتغال افراد در دوره مذکور است.

از طریق فرصت پرداخت معوقات بیمه‌ای ایجاد شده توسط سازمان تأمین اجتماعی، فواصل میان سوابق بیمه‌ای افراد، تکمیل و دغدغه کارفرمایان و بیمه‌شدگان در این خصوص رفع می‌شود.

اجرای این تصمیم می‌تواند علاوه بر تسهیل و تسریع در ثبت و تکمیل سوابق بیمه‌ای کارکنان، از طولانی شدن فرآیندهای رسیدگی جلوگیری کرده و زمینه تعیین تکلیف وضعیت بیمه‌ای حدود یک میلیون بیمه‌شده در بیش از ۱۳ هزار کارگاه را فراهم کند.

کد مطلب 6982457
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      پرداخت نکنید..‌این صندوق میگیره پس نمیده!!!!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها