خبر خوب تامین اجتماعی برای کارفرمایان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان کارگاه‌های فعال تحت پوشش(به جز پیمانکاران) می‌توانند با مراجعه به شعبه خود در تأمین اجتماعی، نسبت به ارسال فهرست‌های معوق بیمه‌ای از خرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ اقدام کنند.

با اجرای این طرح، کارفرمایان بدون نیاز به طی فرایندهای طولانی رسیدگی و ثبت سوابق بیمه‌شدگان و با ارائه مستندات اشتغال و پرداخت حقوق کارکنان در ماه‌هایی که لیست ارسال نشده، امکان پرداخت تعهدات قانونی مربوط به حق‌بیمه را حداکثر طی دو قسط دارند.

جهت ارائه لیست معوق محدوده زمانی اشاره شده، صرفاً نیازمند ارائه مدارک اثبات کننده اشتغال افراد در دوره مذکور است.

از طریق فرصت پرداخت معوقات بیمه‌ای ایجاد شده توسط سازمان تأمین اجتماعی، فواصل میان سوابق بیمه‌ای افراد، تکمیل و دغدغه کارفرمایان و بیمه‌شدگان در این خصوص رفع می‌شود.

اجرای این تصمیم می‌تواند علاوه بر تسهیل و تسریع در ثبت و تکمیل سوابق بیمه‌ای کارکنان، از طولانی شدن فرآیندهای رسیدگی جلوگیری کرده و زمینه تعیین تکلیف وضعیت بیمه‌ای حدود یک میلیون بیمه‌شده در بیش از ۱۳ هزار کارگاه را فراهم کند.