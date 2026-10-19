افلاطونی: حفاظت از ۱۳۵ میلیون هکتار با امکانات محدود ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در نشست شورای حفاظت این سازمان که با حضور سردار رضا بنی‌اسدی‌فر، فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا، در مرکز آموزش دکتر جوانشیر کرج برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تقویت حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور، گفت: حفاظت از منابع طبیعی وظیفه‌ای ملی و بین‌نسلی است و همه دستگاه‌ها، مردم و رسانه‌ها در صیانت از جنگل‌ها، مراتع و زیست‌بوم کشور مسئولیت دارند.

وی با اشاره به اهمیت جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی اظهار کرد: منابع طبیعی میراثی بین‌نسلی است که از گذشتگان به ما رسیده و باید آن را به‌عنوان امانتی برای نسل‌های آینده حفظ کنیم، بهبود ببخشیم و به آیندگان تحویل دهیم.

وی افزود: حفاظت از منابع طبیعی تنها به خاموش کردن آتش‌سوزی‌ها یا جلوگیری از تخریب و تصرف محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد قانونی، اجرایی، فیزیکی و زیستی دارد و هر فرد یا دستگاهی که در این مسیر اقدامی انجام دهد، در زمره حافظان منابع طبیعی قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با قدردانی از تلاش جنگلبانان، مدیران، نیروهای حفاظتی و اصحاب رسانه بیان کرد: خبرنگارانی که با قلم خود به حفاظت از منابع طبیعی کمک می‌کنند، جنگلبانانی که برای مهار آتش‌سوزی‌ها به عرصه می‌روند و مدیرانی که برای اصلاح قوانین و تدوین دستورالعمل‌های حفاظتی تلاش می‌کنند، همگی در این مسئولیت سهیم هستند.

وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد نسل حاضر در حفاظت از طبیعت ادامه داد: همان‌طور که امروز درباره عملکرد نسل‌های گذشته قضاوت می‌کنیم، آیندگان نیز عملکرد ما را در حفاظت از سرزمین و زیست‌بوم کشور ارزیابی خواهند کرد؛ بنابراین باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، حفاظت از منابع طبیعی را ارتقا دهیم.

اصلاح قوانین؛ بخشی از مأموریت حفاظتی

افلاطونی با تشریح ابعاد مختلف حفاظت از منابع طبیعی گفت: حفاظت قانونی یکی از بخش‌های مهم این مأموریت است و باید برای اصلاح قوانین ناقص، رفع تعارض مقررات و پیگیری تصویب قوانین کارآمد در حوزه منابع طبیعی برنامه مشخص داشته باشیم.

وی با اشاره به برخی قوانین مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی و فعالیت‌های معدنی افزود: اصلاح مواد قانونی مرتبط با حفاظت از عرصه‌ها و پیگیری اصلاح ماده ۲۴ مکرر قانون معادن از جمله اقداماتی است که سازمان در این زمینه دنبال می‌کند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه با مرکز وکلای قوه قضائیه خبر داد و اظهار کرد: شیوه‌نامه اجرایی همکاری میان دو مجموعه تدوین شده و قرار است پس از طی مراحل مربوط، برای اجرا ابلاغ شود.

وی با اشاره به برخورد با متخلفان حوزه منابع طبیعی بیان کرد: مقابله با قاچاق چوب، قطع درختان و عوامل ایجاد آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی با جدیت دنبال می‌شود و همکاری دستگاه قضائی، نیروهای انتظامی و دستگاه‌های امنیتی در شناسایی متخلفان و برخورد با آنان اهمیت زیادی دارد.

افلاطونی با اشاره به بازداشت ۲۱ نفر در ارتباط با حریق‌های عمدی در عرصه‌های منابع طبیعی گفت: همکاری دستگاه‌های مسئول در شناسایی افرادی که به‌صورت عمدی موجب آتش‌سوزی شده‌اند، نقش مهمی در برخورد با متخلفان و افزایش بازدارندگی داشته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت تقویت توان عملیاتی نیروهای حفاظتی تصریح کرد: حفاظت از عرصه‌های گسترده منابع طبیعی با امکانات محدود امکان‌پذیر نیست و نیروهای یگان حفاظت برای مقابله با تخریب، تصرف، قاچاق چوب و آتش‌سوزی به تجهیزات مناسب نیاز دارند.

وی با قدردانی از همکاری فرماندهی انتظامی کشور و سردار بنی‌اسدی‌فر در پشتیبانی از یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی گفت: در همین راستا، تأمین تجهیزات مورد نیاز نیروهای حفاظتی در دستور کار قرار گرفته و مرحله دوم تجهیزات برای ارسال به استان‌ها آماده شده است.

افلاطونی افزود: خودروهای وانت، موتورسیکلت، تجهیزات انفرادی، لباس‌های مخصوص مقابله با حریق، پوتین و کوله‌های آب‌پاش از جمله تجهیزات تأمین‌شده برای تقویت توان عملیاتی نیروهای حفاظتی است که بخشی از آن‌ها در این مرحله به استان‌ها ارسال می‌شود.

وی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی یگان پهپادی سازمان منابع طبیعی خبر داد و بیان کرد: پایش عرصه‌های گسترده منابع طبیعی با اتکا به نیروی انسانی و خودرو به‌تنهایی امکان‌پذیر نیست و باید از فناوری‌های نوین، تصاویر ماهواره‌ای و سامانه‌های هوشمند برای رصد و شناسایی تخلفات استفاده کنیم.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: راه‌اندازی یگان پهپادی در دستور کار قرار گرفته و پیگیری‌های لازم برای تأمین امکانات و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز آن در حال انجام است.

اجرای طرح جامع حفاظتی و مدیریت حریق

افلاطونی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی گفت: طرح جامع حفاظتی و انتظامی باید مشخص کند که در هر حوزه آبخیز به چه امکاناتی نیاز داریم، پاسگاه‌ها و پایگاه‌های اطفای حریق در چه نقاطی مستقر شوند و اقدامات بیولوژیک و آبخیزداری در کدام مناطق اولویت دارند.

وی افزود: جانمایی تجهیزات و زیرساخت‌های حفاظتی باید بر اساس مطالعات و نقشه راه مشخص انجام شود تا با تخصیص اعتبارات، امکان اجرای برنامه‌ها به شکل هدفمند فراهم باشد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به تدوین و ابلاغ طرح جامع مدیریت حریق اظهار کرد: دستورالعمل‌های مربوط به مدیریت آتش‌سوزی به استان‌ها ابلاغ شده است و اجرای این برنامه‌ها می‌تواند در پیشگیری از حریق و کاهش خسارت‌های ناشی از آن مؤثر باشد.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت زیستی بیان کرد: صیانت از منابع طبیعی تنها به جلوگیری از قطع درختان و برخورد با متخلفان محدود نمی‌شود، بلکه شناسایی و مقابله با آفات و بیماری‌های گیاهی نیز باید در اولویت قرار گیرد.

افلاطونی با اشاره به خشکیدگی حدود ۳۷ هزار هکتار از عرصه‌های شمشاد کشور در پی شیوع آفت و بیماری در اوایل دهه ۱۳۹۰ گفت: برای جلوگیری از تکرار چنین خسارت‌هایی، باید نظام شناسایی و مدیریت آفات و بیماری‌ها تقویت شود. در همین زمینه، سامانه جامع شناسایی و مدیریت آفات و بیماری‌ها در سازمان در حال راه‌اندازی است.

وی افزود: اجرای طرح‌های آبخیزداری، ایجاد سازه‌های آبخیزداری، تقویت تغذیه سفره‌های زیرزمینی و آبخوان‌داری نیز از اقداماتی است که در چارچوب حفاظت از منابع طبیعی و صیانت از آب و خاک دنبال می‌شود.

مشارکت مردم در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع

افلاطونی با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از منابع طبیعی گفت: انجام مأموریت‌های سازمان بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و رویکرد ما باید بر پایه همکاری با مردم و برای مردم باشد.

وی با اشاره به ظرفیت طرح‌های مشارکتی در عرصه‌های منابع طبیعی افزود: مدیریت پایدار جنگل‌ها، جنگل‌داری اجتماعی، طرح‌های مرتع‌داری و بیابان‌زدایی باید با مشارکت مردم و بخش خصوصی اجرا شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از امضای تفاهم‌نامه با سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خبر داد و اظهار کرد: این تفاهم‌نامه با هدف استفاده از ظرفیت مدیریت محلی و توسعه همکاری‌ها در حفاظت و مدیریت عرصه‌های طبیعی منعقد شده است.

وی همچنین از ثبت‌نام حدود ۵۰۰ هزار نفر در سامانه همیاران طبیعت خبر داد و گفت: این افراد برای همکاری در حفاظت از منابع طبیعی اعلام آمادگی کرده‌اند و باید با برنامه‌ریزی، آموزش و سازماندهی مناسب از ظرفیت آنان استفاده شود.

افلاطونی افزود: بخشی از همیاران طبیعت از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند و می‌توانند در زمینه‌هایی مانند شناسایی آفات و بیماری‌های گیاهی، مقابله با آتش‌سوزی‌ها و اجرای برنامه‌های آبخیزداری به سازمان کمک کنند.

وی نقش رسانه‌ها را در افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به تخریب منابع طبیعی مهم دانست و بیان کرد: باید این احساس مسئولیت در جامعه تقویت شود که جنگل‌ها، مراتع و حتی یک درخت متعلق به همه مردم و نسل‌های آینده است؛ بنابراین شهروندان در صورت مشاهده تخریب، آتش‌سوزی یا قاچاق چوب باید برای جلوگیری از آن اقدام و موضوع را به مراجع مسئول اطلاع دهند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با قدردانی از همکاری سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تأمین اعتبارات این بخش اظهار کرد: اعتبارات مرتبط با قانون معادن که به سازمان منابع طبیعی اختصاص می‌یابد، از حدود ۹۰۰ میلیارد تومان به ۹ همت افزایش یافته است.

وی همچنین از دو برابر شدن اعتبارات حوزه آبخیزداری خبر داد و افزود: پیگیری تأمین و تخصیص این منابع برای اجرای برنامه‌های حفاظتی و آبخیزداری در دستور کار قرار دارد.

افلاطونی با اشاره به نتایج اقدامات انجام‌شده در زمینه مدیریت حریق گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، سطح حریق در عرصه‌های منابع طبیعی کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است.

وی این کاهش را حاصل مجموعه‌ای از اقدامات برنامه‌ریزی‌شده، تقویت نظارت، تلاش نیروهای حفاظتی و مشارکت مردم دانست و از کارکنان ستادی و استانی، جنگلبانان و همیاران طبیعت قدردانی کرد.

در این نشست، ضمن تبریک ارتقای درجه سردار رضا بنی‌اسدی‌فر و انتصاب سرهنگ بهنام‌فر، مرحله دوم تجهیزات یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای ارسال به استان‌ها معرفی شد.