عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابعاد شکست آمریکا در برابر ایران و پیامدهای بسته بودن تنگه هرمز، اظهار کرد: تنگه هرمز در واقع گلوی آمریکا را فشرده و توازن را در جنگ برقرار کرده است. این وضعیت، معادلات را به نفع منطقه، جبهه مقاومت و ملت بزرگ ایران تغییر داده و نشان داده است که ظرفیت‌های راهبردی ایران نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات منطقه دارد.

وی افزود: هیاهوها و سر و صدای دونالد ترامپ را باید در چارچوب تلاش آمریکا برای خروج از این وضعیت ارزیابی کرد. به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها با شرایطی مواجه شده‌اند که محاسبات آنها را تحت تأثیر قرار داده و موجب شده است با موضع‌گیری‌های مختلف، برای تغییر شرایط تلاش کنند.

تنگه هرمز فرصتی راهبردی و غیرقابل بازگشت به گذشته است

گودرزی با تأکید بر اهمیت تحولات تنگه هرمز، تصریح کرد: این وضعیت، فرصتی راهبردی است که تقویت خواهد شد و به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار داشت معادلات به سادگی به گذشته بازگردد. تنگه هرمز ظرفیت مهمی در اختیار ایران قرار داده است که آثار آن در آینده بیش از پیش نمایان خواهد شد.

سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تأثیر تحولات تنگه هرمز بر بازار نفت و معادلات اقتصادی دنیا، بیش از آن چیزی خواهد بود که امروز مشاهده می‌کنیم. اهمیت این آبراه در اقتصاد جهانی و انتقال انرژی به گونه‌ای است که تحولات آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای جهانی به همراه داشته باشد.

تنها راه آمریکا، تمکین در برابر اراده ملت ایران است

وی با بیان اینکه آمریکا باید واقعیت‌های موجود را بپذیرد، گفت: تنها راهی که برای آمریکا باقی مانده، تمکین در برابر اراده بر حق ملت ایران است. آمریکایی‌ها باید بدانند که با تهدید، فشار و هیاهو نمی‌توانند ملت ایران را از حقوق خود محروم کنند یا اراده خود را بر این ملت تحمیل کنند.

گودرزی با اشاره به ظرفیت‌های ایران و جبهه مقاومت، خاطرنشان کرد: ملت ایران برگ‌های رو نشده بسیاری دارد که در چارچوب وحدت و هماهنگی در کل جبهه مقاومت دنبال می‌شود. این ظرفیت‌ها و هماهنگی‌ها می‌تواند در معادلات منطقه‌ای اثرگذار باشد و دشمن نباید تصور کند که همه توانمندی‌های ایران و جبهه مقاومت را شناخته است.

پایان جنگ در گرو خروج دشمن از منطقه و احترام به حقوق ملت‌هاست

سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه پایان جنگ باید با تأمین حقوق ملت ایران همراه باشد، اظهار کرد: طبیعتاً پایان جنگ زمانی رقم خواهد خورد که دشمن از منطقه خارج شود، به حقوق ملت‌ها، به‌ ویژه ملت ایران، احترام بگذارد و دست از زیاده‌خواهی بردارد.

وی افزود: نمی‌توان از پایان واقعی جنگ سخن گفت، اما همچنان شاهد نادیده گرفتن حقوق ملت‌ها و ادامه سیاست‌های زیاده‌خواهانه بود. آنچه اهمیت دارد، پذیرش حقوق ملت ایران و احترام به اراده ملت‌های منطقه است.

گودرزی با اشاره به روحیه ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدهای دشمن، تصریح کرد: ملت ایران به کمال نترسیدن از مرگ رسیده است و شهادت با عزت را، به‌ مراتب برتر و والاتر از زندگی با ذلت می‌داند. این روحیه نشان‌دهنده باور عمیق ملت ایران به عزت، استقلال و دفاع از حقوق خود است.

وی در پایان تأکید کرد: آمریکا اگر این واقعیت را درک کند، از جهالت و محاسبات اشتباه خود دست برخواهد داشت. ملت ایران در دفاع از حقوق و عزت خود مصمم است و آمریکا باید بداند که راهی جز احترام به اراده ملت ایران، پذیرش حقوق ملت‌ها و پایان دادن به زیاده‌خواهی‌های خود ندارد.