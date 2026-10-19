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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

بازدید هیئت گروه رسانه‌ای مهر از تلویزیون ملی ارمنستان

بازدید هیئت گروه رسانه‌ای مهر از تلویزیون ملی ارمنستان

هیئت اعزامی گروه رسانه‌ای مهر در ادامه سفر به ارمنستان، از بخش‌های مختلف تلویزیون ملی این کشور بازدید کرد و با مدیران این رسانه درباره گسترش همکاری‌های رسانه‌ای گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی رحمتی، مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر، در جریان این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های همکاری میان رسانه‌های ایران و ارمنستان، بر اهمیت توسعه تعاملات حرفه‌ای و تقویت ارتباط میان دو مجموعه تأکید کرد.

رحمتی با بیان اینکه رسانه‌ها نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌ها و تحولات کشورها به مخاطبان یکدیگر دارند، ابراز امیدواری کرد که ارتباط میان گروه رسانه‌ای مهر و تلویزیون ملی ارمنستان زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر در حوزه تبادل محتوا و تجربه‌های حرفه‌ای باشد.

وی همچنین بر اهمیت گسترش همکاری‌ها در زمینه تولیدات تصویری و چندرسانه‌ای تأکید کرد و گفت توسعه ارتباط میان رسانه‌های دو کشور می‌تواند به شناخت بهتر جامعه ایران و ارمنستان از یکدیگر کمک کند.

در جریان این بازدید، اعضای هیئت گروه رسانه‌ای مهر با بخش‌های مختلف تلویزیون ملی ارمنستان و ظرفیت‌های این رسانه در تولید و انتشار برنامه‌های خبری و محتوای تصویری آشنا شدند.

این بازدید در چارچوب برنامه‌های سفر گروه رسانه‌ای مهر به ارمنستان و با هدف آشنایی با ظرفیت‌های رسانه‌ای این کشور و بررسی زمینه‌های گسترش همکاری‌های حرفه‌ای میان دو طرف انجام شد.

کد مطلب 6983111

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