به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی رحمتی، مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر، در جریان این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های همکاری میان رسانه‌های ایران و ارمنستان، بر اهمیت توسعه تعاملات حرفه‌ای و تقویت ارتباط میان دو مجموعه تأکید کرد.

رحمتی با بیان اینکه رسانه‌ها نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌ها و تحولات کشورها به مخاطبان یکدیگر دارند، ابراز امیدواری کرد که ارتباط میان گروه رسانه‌ای مهر و تلویزیون ملی ارمنستان زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر در حوزه تبادل محتوا و تجربه‌های حرفه‌ای باشد.

وی همچنین بر اهمیت گسترش همکاری‌ها در زمینه تولیدات تصویری و چندرسانه‌ای تأکید کرد و گفت توسعه ارتباط میان رسانه‌های دو کشور می‌تواند به شناخت بهتر جامعه ایران و ارمنستان از یکدیگر کمک کند.

در جریان این بازدید، اعضای هیئت گروه رسانه‌ای مهر با بخش‌های مختلف تلویزیون ملی ارمنستان و ظرفیت‌های این رسانه در تولید و انتشار برنامه‌های خبری و محتوای تصویری آشنا شدند.

این بازدید در چارچوب برنامه‌های سفر گروه رسانه‌ای مهر به ارمنستان و با هدف آشنایی با ظرفیت‌های رسانه‌ای این کشور و بررسی زمینه‌های گسترش همکاری‌های حرفه‌ای میان دو طرف انجام شد.