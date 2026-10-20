به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی پیش از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به اهمیت محوطه تاریخی آبیدر در شناخت پیشینه تمدنی سنندج اظهار کرد: کشف بقایای انسانی در جریان عملیات عمرانی و جاده‌سازی در سال‌های گذشته، نشان‌دهنده استفاده از این محدوده به‌عنوان گورستان در دوره‌های تاریخی بوده است.

وی افزود: نبود کاوش‌های علمی کافی، ضعف در حفاظت از محوطه و نظارت ناکافی بر برخی فعالیت‌های عمرانی در گذشته، به بخش‌هایی از هویت تاریخی این منطقه آسیب وارد کرده و ضرورت صیانت جدی‌تر از آن را نشان می‌دهد.

فرماندار سنندج با اشاره به آغاز فصل دوم کاوش‌های باستان‌شناسی در این محدوده بیان کرد: این عملیات با مجوز و نظارت میراث فرهنگی و با مشارکت فعالان مدنی در حال انجام است و برای حفاظت از محوطه نیز اقداماتی از جمله نصب دوربین‌های نظارتی و حضور یگان حفاظت میراث فرهنگی در نظر گرفته شده است.

سجادی ادامه داد: با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور، قرارداد اجرای فصل دوم کاوش منعقد شده و گروهی تخصصی با رعایت اصول علمی باستان‌شناسی، بررسی و کاوش این محوطه را بر عهده دارد.

آبیدر فرصتی برای بازنگری در پیشینه تاریخی سنندج

وی با اشاره به اینکه شکل‌گیری شهر سنندج در روایت‌های رایج تاریخی به دوره صفویه نسبت داده می‌شود، عنوان کرد: یافته‌های آبیدر ممکن است شواهدی از قدمت چند هزار ساله سکونت در این منطقه در اختیار پژوهشگران قرار دهد؛ موضوعی که بررسی و تأیید آن نیازمند مطالعات تخصصی و مستندات علمی است.

فرماندار سنندج با بیان اینکه برخی یافته‌ها با دوره مهرپرستی مرتبط دانسته شده‌اند، تأکید کرد: تبیین دقیق این موضوعات باید بر پایه پژوهش‌های مستند انجام شود تا ابعاد تاریخی و فرهنگی منطقه با اتکا به شواهد علمی روشن شود.

سجادی حفاظت از میراث تاریخی آبیدر را فراتر از انجام عملیات کاوش دانست و گفت: جلوگیری از آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های عمرانی، استمرار نظارت‌های حفاظتی و معرفی علمی یافته‌ها به جامعه باید به‌صورت جدی دنبال شود.

در همین راستا، فعالان مدنی بر تداوم کاوش‌ها و حفاظت بلندمدت از این محوطه تأکید دارند تبدیل محدوده تاریخی آبیدر به سایت‌موزه و پارک باستان‌شناسی، با توجه به مجاورت آن با فضاهای تفریحی این منطقه، از جمله پیشنهادهایی است که می‌تواند به حفاظت از آثار، معرفی پیشینه تاریخی سنندج و رونق گردشگری فرهنگی کمک کند.