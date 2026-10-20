قالیباف: اولین اثر مثبت مدیریت دولت و مجلس باید در سفره مردم دیده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز (سه‌شنبه ۲۸ مهرماه) در نشستی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مهم ترین مسائل حوزه بهداشت و درمان و کادر درمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، سیدمرتضی خاتمی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت و تعدادی از مدیران ارشد این وزارت حضور داشتند، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و سیدجلیل میرمحمدی میبدی، عضو هیات رئیسه مجلس به بیان مهم ترین اشکالات و کمبودها در حوزه بهداشت و درمان به خصوص گرانی دارو و تجهیزات پزشکی و کمبود یا نایاب شدن برخی داروها و اقلام مورد نیاز، مدیریت مسائل مرتبط با این حوزه و نیز مطالبات بیماران و کادر درمان پرداختند.

همچنین پژمان پشمچی زاده معاون نظارت مجلس شورای اسلامی و محمد بختیاری مدیر گروه بهداشت و درمان دفتر مطالعات اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس نیز گزارشی از آخرین شاخص های حوزه بهداشت و درمان و میزان تحقق قوانین بالادستی در این حوزه ارائه کردند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن تقدیر از کادر درمان و پزشکی کشور به‌واسطه تلاش‌های حرفه‌ای، ملی، انقلابی و اخلاقی آن‌ها در شرایط جنگی اظهار کرد: در جریان جنگ ۴۰ روزه، کادر پزشکی در بخش‌های مختلف سلامت و درمان نقشی بی‌بدیل ایفا کردند.

وی با اشاره به مشکلات نحوه پرداخت مطالبات پرستاران و کادر درمان در شرایط تورمی کنونی گفت: این وضعیت زیبنده نیست و همه باید تلاش کنیم شرایط را درست کنیم. البته مردم شرایط جنگی کشور را مشاهده می‌کنند و ان‌شاءالله باید این مشکلات را با توجه به شرایط جدید کشور حل کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: نکته مهم این است که همه ما باید توجه کنیم که تحریم و جنگ باید آخرین نقطه ای که بر آن اثر می گذارد، سفره و سلامت مردم باشد و از سوی دیگر، اولین اثر مثبت مدیریت مجموعه دولت و مجلس باید در سفره و سلامت مردم دیده شود و نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که این موضوع برعکس شود.

وی با برشمردن مشکلات و ضعف های جدی در حوزه سلامت، با تاکید بر اینکه اگر تلاش و همت جدی وجود داشته باشد از همین شرایط خاص و جنگی می تواند به عنوان بزرگترین فرصت برای اصلاح در این حوزه و رفع مشکلات بخش سلامت استفاده کرد، گفت: حوزه سلامت با جان مردم ارتباط دارد و اگر صرفاً منطق اقتصادی بر حوزه درمان حاکم شود، بعضی‌ها بی‌انصافی را به حداکثر می‌رسانند.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به این که در حوزه سلامت مسائل مرتبط با قیمت حمل‌ونقل، زمان، گمرکات و ارز و سایر مسائل مرتبط نیازمند توجه، بررسی و تصمیم گیری است، تاکید کرد: اهمیت سلامت برای مردم از معیشت کمتر نیست و باید در مدیریت، تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها، این موضوع مورد توجه جدی قرار داشته باشد.