عبدالله صمدی، رئیس شورای اسلامی شهر نظرآباد، درباره انتخاب علی قاسم‌پور به‌عنوان شهردار این شهر، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اعضای شورای اسلامی شهر نظرآباد پس از بررسی گزینه‌های موردنظر، امروز با رأی اکثریت، علی قاسم‌پور را به‌عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب کردند.

وی افزود: انتخاب شهردار باید به تأیید فرماندار شهرستان نظرآباد برسد و پس از آن برای تأیید نهایی به استاندار البرز معرفی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر نظرآباد ادامه داد: قاسم‌پور پس از طی مراحل قانونی، دریافت تأییدیه‌های لازم و صدور حکم از سوی استاندار البرز، می‌تواند فعالیت خود را به‌عنوان شهردار نظرآباد آغاز کند.

تجربه مدیریت شهری؛ دلیل انتخاب قاسم‌پور

صمدی درباره دلایل انتخاب قاسم‌پور گفت: آشنایی با مدیریت شهری، سابقه فعالیت در شوراهای اسلامی و تجربه شهرداری از جمله دلایل انتخاب وی بوده است. قاسم‌پور پیش از این نیز مدتی شهردار طالقان بوده است.

استعفای قاسم‌پور یکشنبه آینده در شورای کرج بررسی می‌شود

بر اساس اطلاعات رسیده از منابع آگاه در شورای اسلامی شهر کرج، استعفای علی قاسم‌پور از عضویت در این شورا، یکشنبه هفته آینده در صحن علنی بررسی می‌شود و اعضای شورا درباره پذیرش آن رأی‌گیری خواهند کرد.

استعفای قاسم‌پور از عضویت در شورای اسلامی شهر کرج باید به رأی اعضای شورا گذاشته شود و تعیین تکلیف آن، یکی از مراحل پیش‌رو برای آغاز فعالیت وی به‌عنوان شهردار نظرآباد است.

آغاز فعالیت قاسم‌پور در شهرداری نظرآباد، علاوه بر طی مراحل قانونی و تأیید مراجع ذی‌صلاح، به تعیین تکلیف استعفای وی از شورای اسلامی شهر کرج نیز بستگی دارد.

غلامرضائی گزینه احتمالی جایگزینی قاسم‌پور در شورای کرج

همچنین بر اساس گفته‌ها و شنیده‌ها، حجت‌الله غلامرضائی، عضو علی‌البدل شورای اسلامی شهر کرج، گزینه جایگزینی علی قاسم‌پور در این شورا خواهد بود؛ موضوعی که تحقق آن به طی مراحل قانونی و تأیید مراجع ذی‌صلاح بستگی دارد.

گفتنی است، علی قاسم‌پور از اعضای شورای ششم شهر کرج بود که در دوره فعالیت خود ریاست این شورا را نیز بر عهده داشت.

وی همچنین رئیس شورای شهرستان کرج و سخنگوی شورای و رئیس کمیسیون شهرسازی کرج است که برای انتخابات دوره هفتم شورای شهر کرج ثبت‌نام نکرده است.