به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، ایلان ماسک میلیاردر معروف آمریکایی همچنان مبالغ هنگفتی را به کمپین های تبلیغاتی انتخابات آمریکا تزریق می کند. وی طی هفته های گذشته بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برای حمایت از جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای پیش رو کمک کرده است.

اطلاعات منتشر شده نشان می دهد این کمک های مالی در شرایطی انجام شده که رقابت در چندین حوزه انتخاباتی بسیار نزدیک است و جمهوری خواهان نگران از دست دادن اکثریت خود در کنگره هستند. ماسک در انتخابات سال ۲۰۲۴ نیز حدود ۲۹۰ میلیون دلار برای حمایت از دونالد ترامپ و دیگر نامزدهای جمهوری خواه هزینه کرده بود.

این کمک های مالی با سه هدف تقویت شانس جمهوری خواهان در انتخابات، حفاظت از منافع تجاری ماسک در ایالت تگزاس و گسترش نفوذ بخش فناوری در برابر درخواست ها برای تشدید نظارت دولت صورت می گیرد.

تمرکز کمک های مالی ماسک بر تگزاس نشان دهنده اهمیت این ایالت برای غول تجاری وی شامل تسلا، اسپیس ایکس و پلتفرم ایکس است. این میلیاردر آمریکایی پس از انتقاد از فضای کسب و کار در کالیفرنیا، بخش هایی از فعالیت های خود را به تگزاس منتقل کرده است.

تگزاس با محدودیت های نظارتی کمتر و نبود مالیات بر درآمد شخصی در سطح ایالت شناخته می شود. این عوامل باعث شده است تداوم نفوذ سیاستمدارانی که از کاهش مقررات دولتی حمایت می کنند، برای منافع ماسک اهمیت داشته باشد.

این کمک های مالی در شرایطی صورت می گیرد که درخواست ها برای اعمال محدودیت های دولتی بر هوش مصنوعی، مراکز داده و شبکه های اجتماعی افزایش یافته است؛ موضوعاتی که مستقیما با منافع شرکت های بزرگ فناوری ارتباط دارند.