به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «نیویورک تایمز»، ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و ثروتمندترین فرد جهان، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، مبلغ ۲۷۶ میلیون دلار به ستاد انتخاباتی نامزدهای جمهوری‌خواه آمریکا کمک مالی کرد.

بنا بر گزارش همین روزنامه، این مبلغ که از ماه ژوئیه به صورت کامل پرداخت شده، ماسک را در صدر فهرست بزرگ‌ترین حامیان مالی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ماه نوامبر قرار می‌دهد.

به این ترتیب مجموع هزینه‌ کرد او در این دوره انتخاباتی به ۳۶۶ میلیون دلار رسیده است.

بزرگ‌ترین دریافت‌کننده این کمک‌های مالی، «صندوق رهبری مجلس سنا» وابسته به حزب جمهوری‌خواه بود که ۱۵۸ میلیون دلار دریافت کرد؛ این مبلغ با هدف حفظ کنترل این حزب بر مجلس اعلای کنگره پرداخت شده است.

این نخستین باری نیست که رئیس شرکت‌های «اسپیس‌اکس» و «تسلا» مبالغ کلانی را در انتخابات آمریکا هزینه می‌کند؛ وی در سال ۲۰۲۴ نیز مبلغ ۲۹۰ میلیون دلار برای حمایت از انتخاب مجدد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پرداخت کرده بود، اما در ادامه، حضور وی در دولت ترامپ به بروز تنش هایی میان این دو منجر شده و ماسک از دولت آمریکا خارج شد. حاضر