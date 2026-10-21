تیم ملی والیبال نشسته زنان راهی مرحله نیمه نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران در دومین مسابقه خود از پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ امروز (چهارشنبه، ۲۹ مهر) برابر مغولستان پیروز شد و به نیمه‌نهایی صعود کرد.



تیم ایران در این مسابقه در سه ست پیاپی و با نتایج ۲۶ بر ۸، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۹ حریف خود را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی رسید.



تیم ایران که در اولین مسابقه خود مقابل چین شکست خورد، با پیروزی امروز در جایگاه دوم گروه B قرار گرفت و به نیمه‌نهایی رسید