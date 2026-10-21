به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران در دومین مسابقه خود از پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ امروز (چهارشنبه، ۲۹ مهر) برابر مغولستان پیروز شد و به نیمهنهایی صعود کرد.
تیم ایران در این مسابقه در سه ست پیاپی و با نتایج ۲۶ بر ۸، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۹ حریف خود را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی رسید.
تیم ایران که در اولین مسابقه خود مقابل چین شکست خورد، با پیروزی امروز در جایگاه دوم گروه B قرار گرفت و به نیمهنهایی رسید
بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
تیم ملی والیبال نشسته زنان راهی مرحله نیمه نهایی شد
تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران با پیروزی مقابل مغولستان به نیمهنهایی رقابتهای والیبال بازیهای پاراآسیایی ناگویا صعود کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران در دومین مسابقه خود از پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ امروز (چهارشنبه، ۲۹ مهر) برابر مغولستان پیروز شد و به نیمهنهایی صعود کرد.
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