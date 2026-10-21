برد قاطع پیکان در نخستین هفته؛ چادرملو شوکه شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین دوره رقابت های لیگ برتر والیبال با پنج دیدار در شهرهای سیرجان، اردکان، نور و تهران (دو مسابقه) پیگیری شد و مسابقه دو تیم شهداب یزد و بتن ثامن قزوین به زمان دیگری موکول شد و مس رفسنجان و استقلال با باخت فنی روبرو شدند.

پیکان تهران پرافتخارترین تیم این مسابقات در هفته نخست و در بازی خانگی میزبان مس سونگون تبریز بود که این دیدار سه بر صفر به سود پیکانی ها شد.

تیم والیبال فولاد سیرجان که امسال به عنوان نماینده آسیا در رقابت‌های قهرمانی جهان شرکت می کند، هفته نخست لیگ برتر مردان را با شکست سه بر صفر تهران بیشه چمستان شروع کرد.

دربی استان های شمالی کشور در لیگ برتر والیبال یکی از بازی های مهم هفته نخست بود که در سالن امام خمینی (ره) شهر نور برگزار شد.

تیم مهرگان نور در این دیدار سه بر صفر حریف خود پاس گرگان را شکست داد تا به نخستین برد خود دست یابد و سه امتیازی شود.

خانه والیبال تهران نیز شاهد برگزاری شهرآورد دو تیم مطرح این مسابقات بود که صنعتگران امید به مصاف طبیعت اسلامشهر رفت. در این دیدار سنگین و بسیار نزدیک تیم طبیعت سه بر دو به پیروزی رسید تا دو امتیاز به دست آورد.

سالن شهید سلیمانی اردکان نیز میزبان یکی دیگر از دیدارهای هفته نخست لیگ برتر مردان بود که تیم چادرملو از رازین پلیمر میزبانی کرد. تیم رازین پلیمر در طولانی ترین بازی هفته که به مدت ۱۶۸ دقیقه طول کشید، سه بر دو به پیروزی رسید و دو امتیاز به دست آورد.

قرار بود دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و استقلال در سالن ۲۵ آبان شهر اصفهان به مصاف یکدیگر بروند که سازمان لیگ فدراسیون والیبال در راستای احقاق حقوق بازیکنان، مربیان و اعضای خانواده والیبال و با توجه به اینکه تیم استقلال به تعهدات خود عمل نکرده بود، اجازه بازی نداد و باخت فنی برای این تیم در نظر گرفت.

همچنین تیم مس رفسنجان نیز که این هفته میزبان شهرداری ارومیه بود، به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود اجازه بازی دریافت نکرد و با باخت فنی روبرو شد.

گفتنی است بر اساس آیین‌نامه سازمان لیگ، چنانچه تیمی در دو مسابقه متوالی با باخت فنی مواجه شود، از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته خواهد شد.

از سوی دیگر با توجه به درخواست نماینده قزوین و موافقت باشگاه شهداب یزد، دیدار این دو تیم در هفته نخست به تعویق افتاد و زمان جدید برگزاری آن متعاقباً اعلام خواهد شد.



نتایج کامل دیدارهای هفته نخست لیگ برتر مردان:

گروه اول

فولاد سیرجان ایرانیان ۳ – تهران بیشه چمستان صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۸)

فولاد مبارکه سپاهان ۳ – استقلال صفر (باخت فنی در سه ست ۲۵ بر صفر)

مهرگان نور ۳ – پاس گرگان صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۷)

چادرملو اردکان ۲ – رازین پلیمر ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۲، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۰ بر ۱۵)

گروه دوم

پیکان تهران ۳ – مس سونگون تبریز صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۷)

مس رفسنجان صفر – شهرداری ارومیه ۳ (باخت فنی در سه ست ۲۵ بر صفر)

صنعتگران امید ۲ – طبیعت اسلامشهر ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۱، ۲۴ بر ۲۶ و ۱۳ بر ۱۵)

هفته دوم لیگ برتر والیبال مردان ایران سال ۱۴۰۵ روز چهارشنبه ششم آبان ماه با ۸ دیدار در شهرهای مشهد، تهران (دو مسابقه)، گرگان، نور، یزد، رفسنجان و اسلامشهر پیگیری می‌شود.