مصرف لبنیات در کشور کمتر از میزان توصیه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر،احمد اسماعیل‌زاده، روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در همایش روز جهانی، افزود: نتایج مطالعات جهانی، تغذیه را در کنار سایر عوامل مرتبط با سبک زندگی از مهم‌ترین عوامل خطر در بروز و شیوع بیماری‌های غیرواگیر معرفی کرده‌اند. سایر عوامل مرتبط با سبک زندگی نیز نقش اساسی دارند، اما نمی‌توان از نقش تغذیه سالم در بروز بیماری‌های غیرواگیر چشم‌پوشی کرد.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مرگ‌های کشور به بیماری‌های غیرواگیر منتسب است، گفت: بررسی مرگ‌های منتسب به عوامل تغذیه‌ای نشان می‌دهد ۳۰ تا ۳۵ درصد مرگ‌ومیرها به‌ صورت مستقیم یا غیرمستقیم به عوامل تغذیه‌ای مربوط هستند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه عوامل تغذیه‌ای طیف بسیار گسترده‌ای دارند، توضیح داد: عوامل تغذیه‌ای شامل چاقی و بیماری‌های مزمن مرتبط با غذا و تغذیه تا دریافت ناکافی غلات کامل، فیبر، میوه‌ها، سبزیجات و اسیدهای چرب امگا ۳ می‌شود؛ مسائلی که در کشور مواجه هستیم.

اسماعیل‌زاده درباره تغییر الگوی تغذیه در کشور توضیح داد: مردم به‌تدریج از غذاهای سنتی فاصله گرفته‌اند و در مسیر مصرف غذاهای با گرایش غربی و ناسالم روی آورده‌اند. این فرهنگ در شهرهای بزرگ کشور گسترش یافته و در شهرهای کوچک نیز در حال گسترش است.

وی ادامه داد: موضوع رایج‌شدن مصرف غذاهای ناسالم، مسئولیت سنگینی بر عهده کارشناسان تغذیه و متخصصان این حوزه قرار داده، بنابراین لازم است برای اصلاح عادت‌های غذایی و ارتقای وضعیت تغذیه در کشور تلاش کنیم.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره شاخص‌های سوءتغذیه گفت: وضعیت سوءتغذیه در کشور به‌ویژه برای گروه سنی کودکان کمتر از پنج سال که در ارزیابی‌های بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد تا دهه اخیر نسبتاً مطلوب است. آمار لاغری در کودکان زیر پنج سال حدود پنج درصد و کوتاه‌قدی نیز حدود ۴.۸ تا ۵ درصد است.

وی با بیان اینکه وضعیت سوءتغذیه در کشور یکسان نیست، گفت: آمار سوءتغذیه در برخی استان‌های کشور حدود دو تا سه درصد و در برخی استان‌ها حدود ۱۰ تا ۱۶ درصد است، اما براساس میانگین کشوری، این شاخص‌ حدود پنج درصد برآورد می‌شود. آخرین آمار سوءتغذیه برای سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ است و حدود ۱۰ سال از آخرین بررسی‌ها می‌گذرد.

اسماعیل زاده ادامه داد: براساس تغییرات وضعیت معیشتی، گرانی‌ها در کشور و جنگ‌های اخیر، باید نقش عوامل بر وضعیت تغذیه مردم مشخص شود.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره سایر کمبودهای تغذیه‌ای گفت: ایران از نخستین کشورهایی است که کمبود روی در آن گزارش شده و متأسفانه این کمبود همچنان وجود دارد. علت این موضوع تا حدی به دلیل مصرف نان‌های تخمیرنشده است. نان مصرفی کشور در مواردی فیتات بالایی دارد و این ماده مانع جذب روی و سایر موادمغذی می‌شود.

اسماعیل‌زاده درباره وضعیت کمبود آهن نیز گفت: آمار و ارقام کم‌خونی گروه‌های سنی مختلف از جمله کودکان، نوجوانان، زنان باردار و زنان در سنین باروری نشان می‌دهد میزان کمبود آهن حدود ۱۸ تا ۲۲ درصد است که رقم بالایی محسوب می‌شود. با وجود اجرای برنامه مکمل‌یاری آهن در مدارس کشور طی ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته و همچنین غنی‌سازی آرد با آهن و اسیدفولیک در طول سالیان متمادی، وضعیت کم‌خونی از ۳۸ تا ۴۰ درصد در بیست سال گذشته به حدود ۲۰ درصد رسیده است.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: به نظر می‌رسد برنامه‌های کنونی نمی‌توانند میزان کم‌خونی را کاهش دهند؛ بنابراین لازم است تمام دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط با همکاری یکدیگر تلاش کنند تا با توجه به پیامدهای کم‌خونی برای سلامت، این شاخص در سال‌های آینده باز هم کاهش یابد.

اسماعیل‌زاده درباره وضعیت کمبود ویتامین D در کشور اظهار کرد: طی سال‌های گذشته اظهار می‌شد بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد جامعه ایرانی به کمبود ویتامین D مبتلا هستند. ویتامین D نه‌تنها در پوکی استخوان، بلکه در مرگ‌ومیرها و بروز بسیاری از بیماری‌های غیرواگیر نیز نقش دارد. پوکی استخوان با تغذیه و دریافت ویتامین D و کلسیم ارتباط دارد.

وی با بیان اینکه برنامه پایش ریزمغذی‌ها طی چند سال گذشته به‌صورت مکرر در کشور انجام شده، گفت: براساس آمارهای نظام بهداشتی، میزان کمبود ویتامین D در کشور حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد است؛ به نظر می‌رسد در این زمینه یک گام به سمت بهبود برداشته‌ایم. آمار کمبود ویتامین D حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. اقدامات متعددی باید انجام شود تا بتوانیم میزان کمبود ویتامین D را به کمتر از ۳۰ درصد برسانیم.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در ادامه با بیان اینکه مصرف لبنیات در کشور کمتر از میزان توصیه شده است، گفت: سالیان سال است که مصرف لبنیات در کشور پایین است. نیاز روزانه افراد حدود دو تا سه واحد است، در حالی که بررسی‌های ملی مصرف لبنیات نشان می‌دهد میانگین مصرف کشوری کمتر از یک واحد در روز است. وضعیت مصرف لبنیات در برخی از اقشار برخوردار بهتر است، اما در استان‌های کم‌برخوردار شرایط چندان مطلوب نیست. برنامه‌های متعددی از جمله پرداخت یارانه برای لبنیات، اجرای برنامه شیر مدارس و آموزش‌های مختلف در این زمینه در حال انجام است.

اسماعیل‌زاده افزود: گرانی‌ قیمت ها در سبد لبنیات، عامل بسیار مهمی در کاهش مصرف محصولات لبنی است که امیدواریم با همکاری سایر دستگاه‌ها بتوانیم مصرف لبنیات را در کشور افزایش دهیم.