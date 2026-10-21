رامین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات اجرای نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور اظهار کرد: سرشماری جمعیت و مسکن از مهم‌ترین ابزارهای شناخت وضعیت جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی کشور و مبنای تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی است، اما شیوه اجرای این طرح در سال‌های گذشته با محدودیت‌هایی از جمله هزینه‌های بالا، نیاز به مراجعه گسترده میدانی و فاصله زمانی طولانی میان دوره‌های جمع‌آوری اطلاعات مواجه بود.

وی افزود: سرشماری عمومی نفوس و مسکن از سال ۱۳۳۵ تاکنون در هشت دوره و عمدتاً به روش سنتی و با مراجعه میدانی به محل سکونت خانوارها انجام شده است؛ روشی که علاوه بر تحمیل هزینه‌های اجرایی قابل توجه، دسترسی برنامه‌ریزان به اطلاعات به‌روز را با محدودیت مواجه می‌کرد و امکان به‌روزرسانی مستمر داده‌های جمعیتی را کاهش می‌داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان ادامه داد: نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵ با رویکردی متفاوت و بر پایه روش ترکیبی و اطلاعات ثبتی اجرا می‌شود تا با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی، ضمن کاهش هزینه‌ها، اطلاعات دقیق‌تر و قابل اتکاتری برای برنامه‌ریزی‌های کلان و منطقه‌ای فراهم شود.

میرزایی با اشاره به نقش اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح بیان کرد: در روش جدید، اطلاعات سامانه‌های پنج دستگاه اصلی شامل سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، فراجا، وزارت کشور و شرکت ملی پست، مبنای اصلی گردآوری و بررسی اطلاعات قرار می‌گیرد و در کنار آن، اطلاعات موردنیاز از طریق مشارکت اینترنتی خانوارها و عملیات میدانی هدفمند تکمیل خواهد شد.

سرشماری از ۲۵ مهرماه وارد مرحله اینترنتی شد

وی با تشریح مراحل اجرای سرشماری گفت: مرحله اینترنتی این طرح از ۲۵ مهرماه آغاز می‌شود و سرپرستان خانوارهایی که اطلاعات ثبتی آن‌ها در سامانه‌های مربوط ثبت نشده، ناقص است یا میان داده‌های موجود در سامانه‌های مختلف مغایرت وجود دارد، از طریق پیامک با سرشماره مرکز آمار ایران برای تکمیل اطلاعات در سامانه خدمات دولت هوشمند ایران من مطلع خواهند شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با تأکید بر اهمیت مشارکت خانوارها در این مرحله افزود: تکمیل اطلاعات از سوی خانوارهایی که پیامک دریافت می‌کنند، نقش مهمی در رفع نواقص اطلاعاتی و افزایش دقت نتایج سرشماری دارد؛ بنابراین لازم است افراد مشمول، اطلاع‌رسانی انجام‌شده را جدی بگیرند و اطلاعات موردنیاز را مطابق دستورالعمل‌های اعلام‌شده تکمیل کنند.

میرزایی تصریح کرد: هرچه اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها از دقت و جامعیت بیشتری برخوردار باشد، امکان شناخت واقع‌بینانه‌تر وضعیت جمعیت، محل سکونت و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی خانوارها فراهم می‌شود و تصمیم‌گیری مدیران و برنامه‌ریزان نیز بر پایه داده‌های معتبرتری انجام خواهد گرفت.

وی با اشاره به مرحله بعدی اجرای طرح اظهار کرد: مرحله سوم سرشماری از دوم آبان‌ماه به‌صورت عملیات میدانی و هم‌زمان در سراسر کشور آغاز می‌شود و تا پایان آبان‌ماه ادامه خواهد داشت. این مرحله برخلاف سرشماری‌های سنتی، به‌صورت نمونه‌ای و هدفمند اجرا می‌شود و هدف آن جمع‌آوری اطلاعات و استخراج شاخص‌هایی است که در سامانه‌های اطلاعاتی موجود ثبت نشده‌اند یا برای تکمیل و ارزیابی آن‌ها به بررسی میدانی نیاز است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، بررسی شاخص‌های جمعیتی، اقتصادی و ویژگی‌های محل سکونت را از محورهای اصلی عملیات میدانی برشمرد و گفت: نرخ بیکاری، میزان باسوادی، نرخ مهاجرت، مشخصات محل سکونت خانوارها، نوع انرژی مصرفی و وسایل گرمایشی و سرمایشی از جمله اطلاعاتی است که در این مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: گردآوری این اطلاعات به شناخت دقیق‌تر شرایط زندگی خانوارها و وضعیت مناطق مختلف کمک می‌کند و می‌تواند مبنای مناسب‌تری برای برنامه‌ریزی در حوزه‌های خدمات عمومی، آموزش، اشتغال، مسکن و توسعه منطقه‌ای در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.

میرزایی با اشاره به مزایای تغییر شیوه اجرای سرشماری خاطرنشان کرد: کاهش هزینه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت اطلاعات موجود در دستگاه‌های مختلف، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی و فراهم شدن امکان دسترسی به داده‌های به‌روز برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای سرشماری به روش ثبتی‌مبنا به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: در این رویکرد، اطلاعات موجود در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی جایگزین بخش مهمی از فرایندهای سنتی جمع‌آوری اطلاعات می‌شود، اما برای تکمیل داده‌های موردنیاز و بررسی شاخص‌هایی که از طریق اطلاعات ثبتی قابل استخراج نیستند، مشارکت خانوارها و اجرای عملیات میدانی هدفمند همچنان اهمیت دارد.

اصفهان برای اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا آماده می‌شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای فراهم کردن مقدمات اجرای این طرح ملی در استان اشاره کرد و گفت: احکام اعضای ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا با امضای استاندار اصفهان ابلاغ شده و ستاد استانی نیز با حضور رئیس مرکز آمار ایران، استاندار اصفهان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده است.

میرزایی افزود: برگزاری نشست با فرمانداران، تشکیل ستادهای شهرستانی، معرفی ساختار اجرایی سرشماری در شهرستان‌ها و مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی برای تأمین خودرو، تجهیزات و امکانات موردنیاز، از جمله اقداماتی است که برای اجرای منظم این طرح در سطح استان انجام شده است.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها بیان کرد: اجرای سرشماری در سطح استان و شهرستان‌ها نیازمند تقسیم کار مشخص، تأمین امکانات و آمادگی نیروهای اجرایی است و به همین منظور، تمهیدات لازم برای شکل‌گیری ساختار اجرایی و پشتیبانی از عملیات سرشماری در مناطق مختلف استان پیش‌بینی شده است.

آموزش و گزینش نیروهای سرشماری در ۱۴ نقطه استان

میرزایی با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین نیروی انسانی اظهار کرد: دو معاون فنی و آموزشی در سطح استان و ۱۴ معاون فنی و آموزشی در سطح شهرستان‌ها تعیین شده‌اند و فرایند جذب، مصاحبه، گزینش و آموزش نیروهای اجرایی و کارشناسان فنی سرشماری نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: مرحله دوم آموزش نیروهای اجرایی و کارشناسان فنی از ۲۱ تا ۲۵ مهرماه در ۱۴ نقطه استان برگزار شد و آزمون این مرحله نیز در ۲۶ مهرماه با همکاری دانشگاه پیام نور استان انجام گرفت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: انتخاب نیروهای موردنیاز بر اساس امتیازات کسب‌شده در آزمون صورت گرفته است تا افراد منتخب پس از طی مراحل آموزشی و ارزیابی، آمادگی لازم برای مشارکت در اجرای عملیات سرشماری را داشته باشند.

وی اضافه کرد: تجهیزات موردنیاز از جمله تبلت و سایر ملزومات اجرای سرشماری نیز از مرکز آمار ایران تحویل گرفته شده و برای توزیع میان ستادهای شهرستانی و استفاده در عملیات میدانی آماده است.

میرزایی با بیان اینکه آماده‌سازی نیروی انسانی و تجهیزات از الزامات اجرای دقیق سرشماری به شمار می‌رود، گفت: هماهنگی میان ستاد استانی، ستادهای شهرستانی و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار دارد تا مراحل مختلف طرح بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده و با آمادگی لازم اجرا شود.

عملیات آزمایشی در آستانه آغاز مرحله میدانی است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان درباره برنامه‌های پیش‌رو برای اجرای سرشماری در استان نیز اظهار کرد: معرفی و تبیین ابعاد سرشماری در جلسات شوراهای اداری شهرستان‌ها، از جمله برنامه‌هایی است که برای آگاهی‌بخشی به مدیران و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود.

وی افزود: عملیات میدانی آزمایشی در ۳۰ مهرماه با هدف تکمیل آموزش نیروهای منتخب و ارزیابی آمادگی‌های اجرایی پیش‌بینی شده است تا پیش از آغاز مرحله اصلی، هماهنگی‌های لازم در فرایند اجرا بررسی شود.

میرزایی خاطرنشان کرد: افتتاحیه سرشماری عمومی نفوس و مسکن نیز در دوم آبان‌ماه با حضور رئیس‌جمهور به‌صورت وبینار برگزار خواهد شد و هم‌زمان با آغاز مرحله میدانی، فرایند اجرای این طرح در استان اصفهان نیز وارد مرحله عملیاتی می‌شود.

وی تأکید کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا صرفاً یک فرایند آماری نیست، بلکه ابزاری برای شناخت دقیق‌تر وضعیت جمعیت و نیازهای مناطق مختلف کشور به شمار می‌رود و هرچه اطلاعات گردآوری‌شده کامل‌تر و دقیق‌تر باشد، امکان تدوین برنامه‌های مؤثرتر برای توزیع خدمات، توسعه زیرساخت‌ها و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جامعه افزایش خواهد یافت.