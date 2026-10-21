خبرگزاری مهر - مجله مهر: در هفته چهارم مهر، از شایعه طاعون و مرگ یک دانشجوی دندان‌پزشکی در کرمانشاه تا ویدئوهای عجیب صید آیفون‌های ۱۸ از دل دریا، مرز میان خبرهای واقعی و ادعاهای تأییدنشده بار دیگر به یکی از دغدغه‌های فضای رسانه‌ای تبدیل شد. هم‌زمان، ادعاهایی درباره تحولات تنگه هرمز، روابط ایران و روسیه، تحرکات سیاسی و حتی حوادث مدارس دست‌به‌دست شدند؛ خبرهایی که برخی از آن‌ها با تکذیبیه یا توضیح مراجع رسمی همراه شدند و توجه مخاطبان را به خود جلب کردند. در ادامه، پربازدیدترین تکذیبیه‌های هفته چهارم مهر ۱۴۰۵ را مرور می‌کنیم.

۱. ابتلا و مرگ یک دانشجوی دندان‌پزشکی کرمانشاه بر اثر طاعون

۲. استفاده از هوش مصنوعی در ساخت ویدئوهای غرق‌شدن کانتینرها و صید آیفون‌های ۱۸ از روی آب

۳. جمع‌آوری گوشی‌های آیفون ۱۸ توسط صیادان جنوب از دریا

۴. رد درخواست دیدار فرمانده ارتش پاکستان از سوی محسن رضایی

۵. تأکید سنتکام بر غرق‌نشدن کشتی باری متعلق به امارات پس از اصابت با مین در تنگه هرمز

۶. حمله گروهک منافقین به ستاد قوه قضائیه

۷. ادعای ترامپ درباره محدودشدن روابط ایران و روسیه به‌دلیل تغییر رویکرد پوتین درباره ایران

۸. ارتباط عارضه مغزی یک دانش‌آموز تنکابنی با تنبیه بدنی در مدرسه

۹. غیرحضوری‌شدن مدارس خورموج بوشهر و چند شهر دیگر

۱۰. ادعاهای تکراری مقامات آمریکا درباره عبورومرور کشتی‌ها از تنگه هرمز

۱۱. ادعای نماینده سابق مجلس درباره دریافت وجه از نامزدهای انتخابات مجلس برای تأیید صلاحیت