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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

خواننده رپ انقلابی در جمع جانفدایان اراکی

خواننده رپ انقلابی در جمع جانفدایان اراکی

اراک- در این ویدئو خواننده رپ انقلابی در جمع جانفدایان اراکی در حمایت از رهبر معظم انقلاب و نیروهای مسلح خواند.

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کد مطلب 6985460

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