https://mehrnews.com/x3dpqr ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸ کد مطلب 6985460 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸ خواننده رپ انقلابی در جمع جانفدایان اراکی اراک- در این ویدئو خواننده رپ انقلابی در جمع جانفدایان اراکی در حمایت از رهبر معظم انقلاب و نیروهای مسلح خواند. دریافت 16 MB کد مطلب 6985460 کپی شد مطالب مرتبط طنین حماسه و اقتدار جانفدایان اراکی در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب رزمایش جان فدای ایران در اراک پیام حضور مردم محلات در رزمایش جانفدایان ایران برگزاری رزمایش بزرگ ۵۰ هزار جانفدا در اراک برچسبها اراک جانفدا خواننده
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