https://mehrnews.com/x3dpxd ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ کد مطلب 6985744 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ پیام حضور مردم محلات در رزمایش جانفدایان ایران محلات- در این ویدئو پیام حضور مردم محلات در رزمایش جانفدایان ایران را ملاحظه می کنید. دریافت 17 MB کد مطلب 6985744 کپی شد مطالب مرتبط آوردگاه حماسه در سرزمین آفتاب؛ طنین اقتدار در رزمایش جانفدا قرار ۲۳۵ لاهیجانی ها در تجمعات شبانه خواننده رپ انقلابی در جمع جانفدایان اراکی طنین حماسه و اقتدار جانفدایان اراکی در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب برچسبها محلات جانفدا تجمع مردمی
نظر شما