علی‌اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوربین‌های تله‌ای مستقر در پناهگاه حیات‌وحش خوش ییلاق موفق به ثبت تصاویر پلنگ ایرانی، یکی از گونه‌های ارزشمند و شاخص حیات‌وحش کشور، شدند.

وی با اشاره به اهمیت حضور این گونه در زیستگاه های طبیعی افزود: پلنگ ایرانی از گونه‌های مهم تنوع زیستی کشور به شمار می‌رود و حفاظت از آن به صیانت از زیستگاه های طبیعی و حفظ تعادل اکولوژیک وابسته است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهرود با تأکید بر ضرورت حفاظت از زیستگاه های حیات‌وحش خاطرنشان کرد: حفظ امنیت زیستگاه، جلوگیری از تخریب محیط‌های طبیعی و کاهش عوامل تهدیدکننده، از اقدامات موثر برای تداوم حضور گونه‌های ارزشمند در طبیعت است.

قربانلو ثبت تصاویر گونه‌هایی مانند پلنگ ایرانی را فرصتی برای پایش وضعیت حیات‌وحش دانست و افزود: استفاده از دوربین‌های تله‌ای امکان بررسی حضور و فعالیت گونه‌های جانوری را بدون ایجاد مزاحمت مستقیم برای آن‌ها فراهم می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: پناهگاه حیات‌وحش خوش ییلاق از زیستگاه های ارزشمند منطقه به شمار می‌رود و حفاظت مستمر از عرصه‌های طبیعی آن، نقش مهمی در پایداری تنوع زیستی و بقای گونه‌های جانوری دارد.