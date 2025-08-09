علی اکبر قربانلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، کفتار را در فهرست گونه‌های حمایتی شده، معرفی کرد و ابراز داشت: روز گذشته تصویر یک کفتار در پناهگاه خوش ییلاق شاهرود ثبت شده است.

وی با بیان اینکه این تصویر توسط دوربین‌های تله‌ای منطقه به ثبت رسیده است، افزود: این ثبت ارزشمند در چارچوب برنامه‌های پایش مستمر تنوع زیستی و ارزیابی وضعیت گونه‌های حیات‌وحش منطقه انجام شده است.

رئیس اداره محیط زیست شاهرود با بیان اینکه کفتار راه‌راه یکی از گوشتخواران بومی و از گونه‌های کم جمعیت و شب فعال است، ابراز داشت: این حیوان نقش مهمی در چرخه طبیعی و پاکسازی محیط از لاشه حیوانات ایفا می‌کند.

قربانلو تصریح کرد: این گونه به‌دلیل تخریب زیستگاه، کاهش طعمه و تعارض با فعالیت‌های انسانی تحت حمایت قرار دارد.

وی افزود: پناهگاه حیات‌وحش خوش‌ییلاق علاوه بر این گونه، میزبان حیات‌وحش شاخص دیگری همچون پلنگ ایرانی، گربه وحشی و انواع پرندگان شکاری است و به‌صورت مستمر تحت پایش نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد.