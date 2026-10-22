به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی زمزم صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان در بخش‌های کتبی و شفاهی بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت، یک‌هزار و ۳۰۳ نفر در بخش کتبی و ۳۱۴ نفر در بخش شفاهی نام‌نویسی کرده‌اند.

وی افزود: این آمار مربوط به بخش‌های کتبی و شفاهی آزمون است و ثبت‌نام‌کنندگان رشته‌های الکترونیکی در آن محاسبه نشده‌اند؛ بنابراین با توجه به ادامه مهلت ثبت‌نام این رشته‌ها تا پایان مهرماه، آمار نهایی شرکت‌کنندگان افزایش خواهد یافت.

بیرجند در صدر ثبت‌نام شهرستانی

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به آمار ثبت‌نام‌کنندگان در شهرستان‌های استان بیان کرد: بیرجند با ۵۴۷ نفر بیشترین تعداد ثبت‌نام‌کنندگان را به خود اختصاص داده است.

زمزم ادامه داد: پس از بیرجند، شهرستان‌های قاینات با ۱۵۲ نفر، درمیان با ۱۴۶ نفر، بشرویه با ۱۳۵ نفر و طبس با ۱۰۳ نفر بیشترین آمار ثبت‌نام را داشته‌اند.

وی گفت: در شهرستان سرایان ۹۰ نفر، عشق‌آباد ۳۹ نفر، فردوس ۳۳ نفر، سربیشه ۱۷ نفر، زیرکوه ۱۳ نفر، نهبندان ۱۰ نفر و خوسف هشت نفر در بخش‌های کتبی و شفاهی این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند.

جزئیات برگزاری آزمون قرآن و عترت

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی درباره شیوه برگزاری رشته‌های مختلف این آزمون اظهار کرد: رشته‌های مهارت‌های تبلیغی و ترویجی (فصل تعالی)، حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح و هر پنج رشته معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

وی افزود: آزمون این رشته‌ها از یکم تا پنجم آذرماه و از طریق سامانه حمد برگزار خواهد شد.

زمزم با اشاره به برگزاری سایر رشته‌ها به‌صورت کتبی گفت: ۱۴ رشته حفظ و مفاهیم قرآن کریم در این بخش قرار دارند و آزمون آن‌ها ۲۸ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

مهلت ثبت‌نام رشته‌های الکترونیکی تا ۳۰ مهرماه

زمزم با تأکید بر ضرورت توجه داوطلبان به زمان ثبت‌نام خاطرنشان کرد: مهلت ثبت‌نام رشته‌های حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح و معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) تا ۳۰ مهرماه تعیین شده است.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت می‌توانند به نشانی qia.ir/exam1405/ مراجعه کنند.

همچنین اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به این آزمون از طریق کانال اطلاع‌رسانی به نشانی @quranExam_1405 در دسترس داوطلبان قرار دارد.