به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام سید محمد موسوی،ظهر پنجشنبه جلسه هم اندیشی با معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور،وستای نجف اسفراین برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مناطق محروم شهرستان، خواستار حمایت بیشتر از روستاهای کم‌برخوردار در حوزه‌های عمرانی، معیشتی و فرهنگی شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مناطق روستایی اسفراین اظهار کرد: با وجود خدمات ارزشمند انجام‌شده، مناطقی از جمله بخش زرق‌آباد و بخش مرکزی شهرستان همچنان نیازمند توجه و حمایت ویژه هستند.

امام جمعه اسفراین با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به مردم و تأکید بر آموزه‌های دینی در این زمینه افزود: ایمان به خدا و خدمت به مردم از ارزش‌های والایی است که باید سرلوحه فعالیت مسئولان، به‌ویژه در مناطق محروم، قرار گیرد.

حجت‌الاسلام موسوی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات معیشتی مردم، مهار تورم و گرانی را از موضوعات مهم و مورد مطالبه جامعه دانست و خواستار اهتمام بیشتر مسئولان برای بهبود شرایط زندگی ساکنان مناطق کم‌برخوردار شد.

وی در ادامه با بیان اینکه محرومیت‌زدایی تنها به اجرای طرح‌های عمرانی محدود نمی‌شود، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی روستاها تأکید کرد و گفت: برخی روستاها با کمبودهایی از جمله نبود خانه عالم و محدودیت در تأمین روحانی برای استقرار و فعالیت فرهنگی مواجه‌اند؛ ازاین‌رو، توجه به مساجد و مراکز فرهنگی نیز باید در برنامه‌های توسعه روستایی مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه اسفراین در پایان با قدردانی از حضور معاون رئیس‌جمهور و مسئولان استانی در شهرستان، ابراز امیدواری کرد این سفر زمینه‌ساز پیگیری مطالبات مردم و رفع مشکلات مناطق محروم اسفراین شود.