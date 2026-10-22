به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی گفت: این اقدام خیرخواهانه با مشارکت کارکنان ثبتی و در ادامه سنت حسنه کمک به دانش‌آموزان مناطق محروم انجام شده است.

وی ضمن اشاره به تداوم اقدامات خیرخواهانه کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم، اظهار کرد: با همت همکاران ثبتی و جمع‌آوری کمک‌های خیرخواهانه کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دانش‌آموزان نیازمند در استان‌های محروم و کم برخوردار کشور از این کمک‌ها بهره‌مند شده‌اند.

بابایی افزود: امسال نیز ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار تهیه شده است که ان‌شاءالله طی روزهای آینده به دست این دانش‌آموزان خواهد رسید. این اقدام خیرخواهانه از سوی مؤسسه نان و رزق بهشتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با مشارکت و همراهی کارکنان این سازمان در راستای تکلیف اجتماعی همکاران انجام شده است تا کمک‌های جمع‌آوری‌شده در قالب اقلام مورد نیاز تحصیلی به دانش‌آموزان نیازمند اختصاص یابد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان از تمامی بانیان و مشارکت‌کنندگان در این اقدام خیرخواهانه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد دانش‌آموزان مناطق محروم با برخورداری از فرصت‌های مناسب آموزشی، در عرصه‌های مختلف علمی و تحصیلی به موفقیت دست یابند.