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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

قمی: تاب‌آوری پاکدشت بدون مشارکت آگاهانه مردم محقق نمی‌شود

قمی: تاب‌آوری پاکدشت بدون مشارکت آگاهانه مردم محقق نمی‌شود

پاکدشت- فرماندار پاکدشت مشارکت مردم، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و ارتقای آمادگی در برابر تهدیدات را از الزامات تقویت پدافند غیرعامل و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی، در نشست هماهنگی کارگروه‌های تخصصی شورای پدافند غیرعامل این شهرستان، مشارکت آگاهانه مردم را لازمه ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و حفاظت از جان شهروندان و زیرساخت‌های حیاتی دانست و بر ضرورت افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی با اشاره به شعار امسال پدافند غیرعامل با عنوان «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» اظهار کرد: هفته نکوداشت پدافند غیرعامل فرصتی برای بازنگری در مأموریت‌ها، افزایش آمادگی دستگاه‌ها و گسترش فرهنگ پیشگیری و مقابله با تهدیدات در جامعه است.

قمی با بیان اینکه پدافند غیرعامل به اقدامات اجرایی محدود نمی‌شود، افزود: این رویکرد مجموعه‌ای از اقدامات برای حفاظت از جان مردم، سرمایه‌های ملی و زیرساخت‌های حیاتی در برابر تهدیدات را در بر می‌گیرد و دستیابی به اهداف آن بدون مشارکت فعال و آگاهانه شهروندان امکان‌پذیر نیست.

فرماندار پاکدشت با تأکید بر نقش محلات، مدارس، مساجد، ادارات و خانواده‌ها در تقویت تاب‌آوری اجتماعی تصریح کرد: برنامه‌های هفته نکوداشت باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که مردم از مخاطبان آموزش‌ها به مشارکت‌کنندگان فعال در تحقق اهداف پدافند غیرعامل تبدیل شوند.

وی همچنین خواستار تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، جلوگیری از موازی‌کاری و ارائه برنامه‌های مکتوب و زمان‌بندی‌شده به دبیرخانه شورای پدافند غیرعامل فرمانداری شد و بر اجرای منسجم برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تأکید کرد.

کد مطلب 6986483

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