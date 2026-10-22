خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌تنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بن‌بست راهبردی و شکست‌های میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه آغاز شد، به‌سرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای پیدا کرد و واکنش‌های متفاوتی را در رسانه‌های بین‌المللی برانگیخت.

رسانه های انگلیسی

رویترز در گزارشی به نقل از صندوق بین‌المللی پول نوشت این نهاد روز پنجشنبه پیش‌بینی کرد تولید اقتصادی خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان در سال ۲۰۲۶ به دلیل جنگ به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به‌شدت کاهش یابد و ۱.۳ درصد کوچک شود، اما در ۲۰۲۷ با رشدی ۶.۶ درصدی بازگردد. صندوق هشدار داد اختلال بیشتر در تولید انرژی می‌تواند چشم‌انداز را بدتر کند. به نوشته رویترز، اثر جنگ چشمگیر اما نامتوازن بوده است؛ کشورهای صادرکننده نفت که تولید انرژی و کشتیرانی‌شان مختل شده بیشتر آسیب دیدند و واردکنندگان نفت مقاوم‌تر بودند.

پیش‌بینی پایه صندوق این است که درگیری در اوایل ۲۰۲۷ فروکش کند و تجارت در طول سال به‌تدریج عادی شود، اما چشم‌انداز با «عدم‌قطعیت فوق‌العاده بالا» همراه است. خطرهای اصلی از اختلال بیشتر در تولید انرژی و مسیرهای تجاری می‌آید که می‌تواند قیمت انرژی را بالا ببرد. شرایط مالی خارجی نیز ممکن است سخت‌تر شود، اگر سرمایه‌گذاران بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی را دوباره ارزیابی کنند و نرخ‌ها با نگرانی درباره تورم و وضع مالی افزایش یابد. واردکنندگان نفت مقاوم‌تر بودند، زیرا تقاضای داخلی با حوالجات، گردشگری، شرایط مالی مناسب و واکنش سریع سیاست‌ها حمایت شد. رشد قفقاز و آسیای مرکزی در ۲۰۲۶ حدود ۵.۲ درصد و در ۲۰۲۷ پنج درصد پیش‌بینی شد. صندوق از سیاست‌گذاران خواست ثبات قیمت، پایداری مالی، استقلال بانک مرکزی و اصلاحات ساختاری برای افزایش بهره‌وری و اشتغال را در اولویت قرار دهند.

آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد هفت نفتکش در تنگه هرمز در طول شب پس از اصابت حملات ایران یا برخورد با مین‌های دریایی دچار آتش‌سوزی یا خسارت شدند؛ رقمی چشمگیر که هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره بازگشت جنگ تمام‌عیار منتشر شده است.

به نوشته آسوشیتدپرس، تنها چند روز پیش از انتخابات نزدیک رژیم صهیونیستی در ۲۷ اکتبر که بنیامین نتانیاهو ممکن است قدرت را از دست بدهد و پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ماه آینده که گرانی مرتبط با جنگ خشم رأی‌دهندگان را برانگیخته، نگرانی درباره از سرگیری حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران افزایش یافته است. دنی سیترینوویچ، پژوهشگر مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی و متخصص پیشین ایران در ارتش و نهادهای اطلاعاتی این رژیم، به آسوشیتدپرس گفت نتانیاهو می‌خواهد به ایران حمله کند و پیروزی روشن او در انتخابات، حمله را تقریباً قطعی می‌کند.

در مقابل، تلویزیون دولتی ایران به نقل از نیروی دریایی سپاه تاکید کرد اگر آمریکا به هدایت کشتی‌های تجاری در تنگه ادامه دهد، پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را هدف می‌گیرد. بر پایه گزارش سازمان تجارت دریایی بریتانیا، اکتبر بیشترین حملات گزارش‌شده به کشتیرانی تجاری از مارس را داشته است. کارشناسان می‌گویند تولیدکنندگان نفت راه‌هایی برای تداوم جریان نفت یافته‌اند، اما با هزینه‌ای فزاینده. ایران نیز اعلام کرده آماده دیپلماسی است، اما از خود دفاع خواهد کرد.

رسانه های عربی

روزنامه الجزیره عربستان در یادداشتی با اشاره به احتمال تشدید تقابل واشنگتن و تهران، می‌نویسد دونالد ترامپ ممکن است از حمله به تأسیسات هسته‌ای و موشکی ایران فراتر برود و توان نظامی، صنعتی و اقتصادی این کشور یا حتی ساختار سیاسی آن را هدف قرار دهد.

به نوشته نویسنده، محاسبات انتخاباتی در آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌تواند بر زمان‌بندی هرگونه تشدید نظامی تأثیر بگذارد. به نظر می رسد دوره پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۳ نوامبر، زمان مناسب‌تری برای تصمیم‌گیری نظامی گسترده از سوی ترامپ باشد؛ هرچند تحولات میدانی ممکن است این روند را تسریع کند.

این یادداشت همچنین احتمال می‌دهد ایران در واکنش به فشار اقتصادی و محاصره آمریکا، دامنه درگیری را به آبراه‌های راهبردی، یمن و کشورهای حاشیه خلیج فارس گسترش دهد.

در پایان، نویسنده تأکید می‌کند که هفته‌های آینده می‌تواند در تعیین آینده ایران و منطقه تعیین‌کننده باشد و این رویارویی، برخلاف بحران‌های گذشته، ممکن است از چارچوب الگوی «تشدید تنش و سپس مذاکره» خارج شود.

مروان قبلان در یادداشتی در العربی الجدید می‌نویسد ترامپ ممکن است پس از انتخابات آمریکا و رژیم صهیونیستی، برای وادار کردن ایران به پذیرش شروط واشنگتن، از تهدید نظامی اسرائیل استفاده کند؛ درحالی‌که نتانیاهو به‌دنبال اهدافی فراتر از توافق، از جمله تضعیف اساسی ایران یا سرنگونی نظام این کشور است.

به نوشته نویسنده، حمله به تأسیسات انرژی ایران می‌تواند با واکنش تهران علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس همراه شود و جنگ را گسترش دهد. این تحلیل هشدار می‌دهد که اختلاف اهداف ترامپ و نتانیاهو ممکن است آمریکا را به جنگی بکشاند که نه بر اساس محاسبات واشنگتن، بلکه مطابق اهداف نتانیاهو پیش برود.

الجزیره در گزارشی به تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶، با اشاره به کاهش چشم‌انداز دیپلماسی و افزایش مواضع نظامی واشنگتن و تهران، احتمال ازسرگیری جنگی شدیدتر را بررسی کرده است.

به نوشته الجزیره، مقام‌های آمریکایی از کاهش امکان دستیابی به راه‌حل سیاسی سخن می‌گویند، درحالی‌که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، رفع فشارها و تهدیدهای آمریکا را پیش‌شرط مذاکرات دانسته است. تحلیلگران معتقدند واشنگتن ممکن است پیش یا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره حمله‌ای گسترده انجام دهد. در مقابل، ایران برای مقابله با حمله احتمالی آماده می‌شود و بر حفاظت از زیرساخت‌های خود، افزایش هزینه حضور نظامی آمریکا و گسترش فشارهای داخلی بر دولت ترامپ تمرکز دارد. این گزارش تأکید می‌کند که با ناکامی تلاش‌های میانجی‌گرانه و افزایش هماهنگی واشنگتن و تل‌آویو، احتمال بازگشت به درگیری نظامی شدیدتر افزایش یافته است.

رسانه های روسیه و چین

خبرگزاری شینهوا گزارش داد که نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد هفت کشتی در آب‌های اطراف تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی شده‌اند. به گفته سپاه، چهار کشتی که از مسیر غیرمجاز در تنگه هرمز عبور کرده و هنگام انتقال محموله‌های نفتی از یک کشتی به کشتی دیگر در بخش شمالی و مرکزی خلیج فارس حضور داشتند، هدف حمله قرار گرفتند و آتش گرفتند.

بر اساس این گزارش، سه کشتی دیگر نیز شامگاه چهارشنبه در غرب تنگه هرمز با مین‌های دریایی برخورد کردند و پس از انفجار و آتش‌سوزی، ناچار به توقف شدند.

نیروی دریایی سپاه با هشدار به شرکت‌های کشتیرانی درباره عبور از مسیرهای غیرمجاز اعلام کرد اصرار دولت آمریکا بر ترغیب کشتی‌ها به عبور از مسیرهای غیرمجاز و مین‌گذاری‌شده، موجب افزایش روزانه حوادث دریایی شده است.

سپاه هشدار داد در صورت ادامه این روند از سوی ارتش آمریکا، دامنه رویارویی می‌تواند به پایگاه‌های نظامی این کشور در منطقه گسترش یابد. این نیرو تأکید کرد که همچنان مدیریت و کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد.

شینهوا افزود ایران پس از حملات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک خود در ۲۸ فوریه، محدودیت‌هایی را برای عبور امن کشتی‌های متعلق به آمریکا و اسرائیل یا وابسته به آن‌ها از این آبراه اعمال کرده است.

روزنامه روسی «ایزوستیا» در گزارشی به قلم ولادیسلاو پتروف نوشت مسکو آمادگی دارد در صورت تمایل تهران و واشنگتن، میانجی‌گری برای حل‌وفصل مناقشه میان دو کشور را بر عهده بگیرد. آندری رودنکو، معاون وزیر خارجه روسیه، با اعلام این موضع تأکید کرد که پیشنهادهای پیشین مسکو درباره حل مسئله هسته‌ای ایران تاکنون به نتیجه نرسیده است.

بر اساس این گزارش، روسیه پیش‌تر پیشنهاد داده بود ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به خاک این کشور منتقل شود؛ پیشنهادی که به گفته ولادیمیر پوتین، در ابتدا با موافقت ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی روبه‌رو شد، اما پس از تغییر موضع واشنگتن و اصرار بر انتقال اورانیوم به آمریکا، تهران نیز موضع سخت‌تری اتخاذ کرد.

این روزنامه با اشاره به تداوم اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران و محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز، نوشت مذاکرات تهران و واشنگتن فعلاً از طریق میانجی‌هایی چون قطر و پاکستان دنبال می‌شود. یک تحلیلگر روس نیز معتقد است روابط مسکو با ایران، رژیم صهیونیستی و آمریکا می‌تواند به روسیه امکان دهد نقش میانجی را ایفا کند.

به نوشته ایزوستیا، با وجود ظرفیت دیپلماتیک روسیه، اختلاف عمیق طرف‌ها بر سر پرونده هسته‌ای و نبود آمادگی برای مصالحه، دستیابی به توافق را دشوار کرده است.