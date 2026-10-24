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۲ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۶

گوشت‌های غیربهداشتی از کبابی‌ها و رستوران‌های گلپایگان جمع آوری شد

گوشت‌های غیربهداشتی از کبابی‌ها و رستوران‌های گلپایگان جمع آوری شد

گلپایگان-مسئول بسیج شهرستان گلپایگان ازکشف و معدوم‌سازی گوشت قرمز و سفید غیربهداشتی درگشت مشترک ستاد تنظیم بازار از کبابی‌ها و رستوران‌ها و ارجاع پرونده یک واحد متخلف به مراجع قانونی خبرداد.

محمد حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار شهرستان گلپایگان اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، گشت مشترک ستاد تنظیم بازار با حضور بازرسان فرمانداری، اتاق اصناف، شبکه دامپزشکی، بسیج اصناف و اتحادیه اغذیه و پروتئین از کبابی‌ها و رستوران‌های شهرستان انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، نحوه فعالیت واحدهای صنفی، رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی و وضعیت عرضه مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر قابل‌توجهی گوشت قرمز و سفید غیربهداشتی از دو واحد صنفی کبابی و رستوران کشف و معدوم شد.

مسئول بسیج شهرستان گلپایگان با اشاره به برخورد با تخلفات صنفی تصریح کرد: پرونده یک واحد صنفی کبابی به دلیل بی‌توجهی به تذکرات بازرسان، تکرار تخلفات و رفتار نامناسب با عوامل بازرسی، برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان و دادگستری ارسال شد.

حکیمی با تأکید بر تداوم نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی خاطرنشان کرد: گشت‌های مشترک ستاد تنظیم بازار با هدف پیشگیری از تخلفات، برخورد قانونی با متخلفان، حفظ سلامت عمومی و صیانت از حقوق شهروندان و مصرف‌کنندگان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6987549

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