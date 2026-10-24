استعداد داوری شاهرود در مسیر ملی؛ دعوت از مهدی بخشیان

حسین زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر از دعوت مهدی بخشیان، داور جوان و مستعد شاهرودی، برای حضور در نخستین آکادمی ملی داوران جوان کشور خبر داد.

وی اظهار کرد: فدراسیون فوتبال با هدف شناسایی و پرورش نسل جدید داوران مستعد ملی و بین‌المللی، در نظر دارد نخستین آکادمی ملی داوران جوان کشور را راه‌اندازی کند.

زرگر افزود: در نخستین گام از این طرح، از نمایندگان داوران الیت استان‌های کشور دعوت شده است تا در این آکادمی حضور یابند که از استان سمنان نیز مهدی بخشیان به‌عنوان نماینده استان دعوت شده است.

رئیس هیئت فوتبال استان سمنان با اشاره به ظرفیت‌های داوری این استان بیان کرد: بخشیان از داوران جوان و مستعد فوتبال سمنان است و حضور در این آکادمی می‌تواند فرصتی برای ارتقای دانش و توانمندی‌های حرفه‌ای او فراهم کند.

زرگر با اشاره به محورهای آموزشی این آکادمی گفت: آموزش‌های تخصصی در حوزه فنی، آمادگی جسمانی، آمادگی ذهنی و زبان انگلیسی از جمله محورهای مورد توجه در این برنامه است.

وی تأکید کرد: راه‌اندازی آکادمی ملی داوران جوان از سوی فدراسیون فوتبال می‌تواند در شناسایی استعدادها، ارتقای سطح دانش و مهارت داوران جوان و آماده‌سازی آنان برای حضور در عرصه‌های ملی و بین‌المللی مؤثر باشد.