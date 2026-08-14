دعوت جوان مهدیشهری به اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان

محسن ایزدبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، از دعوت یک جوان آیندهدار مهدیشهری به اردوی انتخابی و آمادهسازی تیم ملی فوتسال ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان اظهار کرد: عباسعلی اسدی تیرتاش، جوان آیندهدار استان سمنان از شهرستان مهدیشهر، به نخستین اردوی انتخابی و آمادهسازی تیم ملی فوتسال ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران دعوت شده است.
وی افزود: این اردو از ۳۰ مردادماه تا سوم شهریورماه در تهران برگزار میشود و بازیکنان دعوتشده در این مرحله به تمرین و آمادهسازی خواهند پرداخت.
ایزدبخش درباره اهداف برگزاری این اردو بیان کرد: ملیپوشان فوتسال ناشنوایان برای حضور در بیستویکمین دوره المپیک زمستانی ناشنوایان ۲۰۲۷ آماده خواهند شد.
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