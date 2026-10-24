پورکبگانی: مدیریت هوشمندانه منابع انرژی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با انتقاد از طرح جدید محدودیت سوخت و اجرای آزمایشی جمع‌آوری کارت‌های سوخت در برخی استان‌ها، این اقدام را برخلاف مصلحت جامعه توصیف کرد.

وی با اشاره به چالش‌های ناشی از این طرح، تأکید کرد: محدود کردن سوخت در شرایطی که زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی در اکثر شهرهای کشور ضعیف است، مردم را در بن‌بست قرار می‌دهد.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: از سوی دیگر، به دلیل گرانی مسکن، بسیاری از شهروندان ناچار به سکونت در حومه شهرها و روستاهای اطراف هستند که این امر منجر به سفرهای روزانه و طولانی با خودروی شخصی می‌شود.

وی افزود: بسیاری از شهرها به لحاظ پزشکی در سطح استانداردی قرار ندارند و مردم برای دسترسی به خدمات درمانی، ناگزیر به تردد به شهرهای دیگر حتی در استان های دیگر هستند؛ در چنین شرایطی، جمع آوری کارت‌های سوخت، مانعی جدی در مسیر دسترسی مردم به سلامت و معیشت خواهد بود.

لزوم مدیریت هوشمندانه منابع انرژی

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس با اشاره به حضور نمایندگان دولت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اظهار کرد: دولت به جای تدبیر، تنها به دنبال اجراست؛ آن‌ها ابتدا طرح را اجرا می‌کنند و سپس به فکر پیامدهای آن می‌افتند. در جلسات کمیسیون، تلاش کردند تا توجیهی برای این طرح ارائه شود، اما نتوانستند استدلال منطقی و قانع‌کننده‌ای برای ضرورت اجرای این طرح در این شرایط ارائه دهند.

وی تأکید کرد: نمایندگان دولت در برابر پرسش‌های اساسی نمایندگان درباره انگیزه واقعی از اجرای طرح و میزان تأثیر آن بر جلوگیری از قاچاق، استدلال چندانی نداشتند.

پورکبگانی افزود: شرایط فعلی نه از جنس کمبود سوخت، بلکه از جنس بی‌تدبیری و گریز از اجرای قوانین موجود است.

وی با اشاره به اینکه در صورت اجرای درست قوانین، حتی می‌توان سهمیه‌ای بسیار فراتر از ۱۶۰ لیتر را به مردم اختصاص داد، خواستار بازگشت دولت به مسیر قانونی شد و تأکید کرد: دولت باید به جای اعمال محدودیت بر مردم، قانون را اجرا کند.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای وارد کردن ۱۰ میلیون لیتر گاز LPG به سبد سوخت، خاطرنشان کرد: عدم اجرای این قانون، یکی از بزرگترین فرصت‌های از دست رفته برای تأمین سوخت است.

وی بر لزوم مدیریت هوشمندانه منابع انرژی، از جمله استفاده از مازوت گوگردزدایی‌شده و استاندارد در پالایشگاه‌ها جهت تأمین سوخت نیروگاه‌ها تأکید کرد و افزود: این اقدامات می‌تواند فشار از روی دوش خانواده‌ها را برداشته و حجم سوخت در دسترس را به شدت افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه دولت موظف است منفعت حاصل از فروش سوخت را به کارت ملی افراد واریز کند، گفت: دوبار هم دولت به نمایندگان قول داده آن را اجرا کند اما تاکنون اجرا نشده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان هشدار داد: اگر دولت به جای تمرکز بر محدودسازی مصرف، بر اجرای دقیق قوانین و استفاده از ظرفیت‌های موجود متمرکز نشود، مدیریت بحران‌های آتی برای دولت بسیار دشوار خواهد بود.