خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

جشنواره فیلم کوتاه تهران؛ از ضعف کیفیت فیلم‌ها و حضور داور جنجالی تا شائبه پارتی‌بازی!

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در هفته‌ای که گذشت، برگزار شد و پنجشنبه ۳۰ مهر برگزیدگان بخش‌های مختلف این رویداد معرفی و تجلیل شدند.

این دوره جشنواره در پردیس سینمایی ملت برگزار شد؛ سالن‌های نمایش فیلم در بخش داستانی با ازدحام بیش از حد جمعیت مواجه بود که این موضوع به حضور فیلمسازان سینمای کوتاه از اقصی نقاط کشور برمی‌گشت. البته حضور چهره‌های جدید در میان فیلمسازان، از نکات جالب توجه در این رویداد بود. امسال کارت‌های ورود به محل برگزاری جشنواره، نه به صورت فیزیکی بلکه به صورت دیجیتال طراحی شده بود. سیستم رای‌دهی به فیلم‌ها که در چند سال اخیر توسط کانون دانش‌آموختگان انجمن سینمای جوانان (که اکنون دیگر موجودیتی ندارد) انجام می‌شد، امسال به صورت آنلاین صورت می‌گرفت. از دیگر نکات حضور در پردیس سینمایی ملت، وضعیت نه‌چندان مطلوب سرویس‌دهی و خدمات به افراد بود که صف‌های طویل برای دریافت غذا یا آب و چای ایجاد می‌شد که نشأت گرفته از فعالیت اسپانسرهای جشنواره بود.

گذشته از موارد مذکور، به جز اندک آثار، فیلم‌هایی که توسط هیئت انتخاب بخش داستانی این دوره جشنواره انتخاب شده بودند، از دیدگاه کارشناسان، کیفیتی که باید و شاید را نداشتند و ضعف در فیلمنامه و ساختار، مشهود بود. نکته دیگر، حضور فیلم‌هایی در جشنواره بود که توسط انجمن سینمای جوانان ایران تولید و یا در پیچینگ‌های انجمن مصوب شده و مراحل ساخت را گذرانده بودند و این شائبه پیش می‌آمد که برخی اعضای هیئت انتخاب و داوری که تا قبل از جشنواره یا در حین آن، عضوی از خانواده انجمن سینمای جوانان بودند، در این انتخاب‌ها مسئول هستند.

یکی از نکات جالب توجه، حضور شائبه‌برانگیز یکی از اعضای هیئت داوران بخش داستانی بود که این شخص، سال گذشته در بخش تجربی به عنوان هیئت انتخاب و داوری حضور داشت که همان سال گذشته نسبت به حضورش در هیئت انتخاب و داوری، اعتراضات فیلمسازان را به همراه داشت و جالب اینجاست در دوره چهل و سوم، همین فرد در میان هیئت داوری بخش داستانی دیده می‌شد!!

از دیگر نکاتی که به عنوان حاشیه می‌توان به آن پرداخت، اهدای جایزه به سیامک سلیمانی فیلمساز و تدوین‌گر فیلم کوتاه «آسیب‌دیدگی» بود که در جایگاه حقوقی‌اش کارمند انجمن سینمای جوانان است و همین جایگاهش، جایزه‌اش را مورد نقد قرار داد.

موضوع جایگاه حقوقی افراد، سبب شد تا نقدی دیگر بر هیئت داوران وارد شود؛ ۲ تن از اعضای هیئت داوری بخش داستانی، عضو شورای تصویب طرح‌های انجمن هستند که همین امر سبب شد به انتخاب‌های آنها خرده گرفته شود و این شائبه مطرح شد که جشنواره به آثار تولیدی انجمن جایزه داده است و فیلمسازان مستقل در این میدان، از رقابت کنار گذاشته شدند!

وداع با سیروس ابراهیم‌زاده و صدا و تصویر ماندگارش

مراسم وداع با زنده‌یاد سیروس ابراهیم‌زاده بازیگر سینما، رادیو، تئاتر و تلویزیون در هفته گذشته، از مقابل خانه هنرمندان با حضور مدیران هنری و تعدادی از هنرمندان برگزار شد.

ناهید کبیری همسر سیروس ابراهیم‌زاده در این مراسم گفت: متاسفانه یک جراحی بسیار ساده به معضل پیچیده‌ای تبدیل شد و فرصت سفر و زندگی را از سیروس گرفت. با این همه من و پسرمان عادل به آخرین آرزوی او وفادار ماندیم و وظیفه انتقال پیکر او تا ایران را برعهده گرفتیم. از خانم احترام برومند بابت پیگیری خستگی ناپذیرشان سپاسگزارم. سیروس رفت تا بر خاکی آرام بگیرد که عاشقانه دوستش داشت. ما امروز به نقطه پایان رسیده‌ایم عزیزم و دلم برای صدایت تنگ می‌شود.

مراسم خاکسپاری این هنرمند نیز بعد از مراسم وداع، در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) انجام شد.

زنده یاد سیروس ابراهیم زاده ۳۰ شهریور بعد از تحمل یک دوره کوتاه بیماری در خارج از کشور درگذشت و پیکر او برای خاکسپاری به ایران منتقل شد.

انتقاد فخیم‌زاده از خبری دروغ/ اگر بمیرم به شما خبر می‌دهم!

انتشار خبرهای دروغ و شایعه‌سازی درباره وضعیت سلامتی و مرگ چهره‌ها، طی سال‌ها وجود داشته است و این نوع اخبار کذب اکثراً برای هنرمندان اتفاق می‌افتد و آنها در کنار اینکه مدام مجبور به تکذیب شایعات می‌شوند، دچار این حس ناخوشایند هم هستند که گویی مرگ آنها مورد انتظار است.

جدیدترین موردی که این اتفاق برایش پیش آمده است، مهدی فخیم زاده است که اخیرا برای چندمین بار، در برخی صفحات فضای مجازی اخباری درباره درگذشت او منتشر شده است؛ صفحاتی که به نظر می‌رسد بیش از هر چیز به دنبال جذب مخاطب هستند.

در پی انتشار این خبرها، مهدی فخیم‌زاده با انتشار ویدیویی خطاب به پخش‌کنندگان خبر درگذشتش گفت: چه نفعی برای شما دارد که این اخبار را در فضای مجازی راه می‌اندازید؟ من هر وقت بمیرم خودم به شما خبر می‌دهم. من مشغول کار هستم و حالم از همیشه هم بهتر است.

تشریح جزئیات جشنواره فیلم مقاومت

در هفته‌ای که گذشت، نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت برای تشریح برنامه‌های این رویداد برگزار شد.

جشنواره فیلم مقاومت ۷ آبان در اصفهان و ۱۴ آبان در تهران افتتاح خواهد شد.

به گفته دبیر جشنواره، ۱۸ فیلم سینمایی داخلی داریم که اکنون در حال داوری هستند. ۵ فیلم نیز در طول ایام جنگ ساخته شده و قرار است در جشنواره رونمایی شوند. همچنین ۱۸ مسترکلاس طراحی و از استادان به‌نام سینمای ایران دعوت شده است. جلسه نقد و بررسس فیلم‌ها نیز برگزار خواهد شد.

همچنین، پردیس سینمایی ملت به عنوان خانه نوزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مقاومت معرفی شد و قرار است میزبان فیلمسازان و مخاطبان این رویداد سینمایی باشد.