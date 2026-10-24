پوشش بیمه ای مراقبت در منزل برای تهرانی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عالیه زمانی کیاسری، با اشاره به برگزاری یکصد و دوازدهمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت، گفت: یکی از مصوبات مهم این جلسه، برای نخستین بار، پوشش بیمه‌ای مراقبت در منزل برای بیماران دارای بیماری‌های پیشرفته است که پس از بررسی‌های کارشناسی و پیگیری‌های معاونت پرستاری وزارت بهداشت، سازمان نظام پرستاری و کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به تصویب رسید.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: بر این اساس، پوشش بیمه‌ای مراقبت در منزل برای این گروه از بیماران، طی یک سال آینده در استان تهران اجرا می‌شود و پس از ارزیابی نتایج، درباره ادامه و گسترش آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

زمانی کیاسری با اشاره به دیگر مصوبات این جلسه گفت: بخشی از خدمات درمانی دندانپزشکی در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های سلامت برای کودکان، سالمندان و مادران باردار تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و این تصمیم با توجه به ضرورت ارائه خدمات درمانی در کنار خدمات بهداشتی و پیشگیرانه و بر اساس نیازسنجی‌ها و گزارش‌های دریافتی اتخاذ شده است.

وی درباره تامین پروتزهای مورد نیاز بیماران برای جراحی‌های ارتوپدی و مغز و اعصاب نیز توضیح داد: با توجه به ضرورت تسریع در دسترسی بیماران به اقلام مورد نیاز برای جراحی، سازوکار جدیدی در این زمینه مصوب شده است و بر این اساس، بیمارستان‌ها موظف هستند نسخه پزشکانی را که در سامانه مربوطه ثبت شده‌اند، مبنای اقدام قرار دهند و بیمار می‌تواند هزینه پروتز را به طور مستقیم و تحت نظارت بیمارستان به شرکت مربوطه پرداخت کند و سپس با ارائه صورت‌حساب مورد تایید، هزینه را از سازمان بیمه‌گر دریافت کند البته تهیه و خرید پروتز برای دهک های ۱ تا ۳ و مددجویان امداد و بهزیستی بر اساس مصوبات قبلی همچنان با بیمارستان است.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بیمه با تاکید بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه در نظام سلامت ، افزود: در این جلسه بر اختصاص ۵ درصد از مجموع اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر به حوزه پیشگیری تاکید شد و بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، سازمان تامین اجتماعی مکلف به اجرای این حکم است و موضوع تخصیص این اعتبار نیز مورد تاکید قرار گرفت.

زمانی کیاسری در ادامه با اشاره به رایگان بودن برخی خدمات درمانی برای گروه‌های مشمول قانون گفت: بر اساس بند «ر» ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت و احکام پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ که در شورای عالی بیمه سلامت نیز به تصویب رسیده خدمات درمانی بستری به دهک‌های اول تا سوم درآمدی، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار معسر و همچنین خدمات شیمی‌درمانی و دیالیز و رادیوتراپی و...، باید فرانشیز رایگان ارائه شود.

وی افزود: با این وجود، سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال ۱۴۰۵ از پوشش خدمات تعریف‌شده خودداری کرده و باید در این زمینه پاسخگو باشد چراکه حمایت از بیماران مشمول در احکام قانونی برنامه پیش‌بینی شده و اعتبارات آن در بودجه سالانه و همچنین شورای عالی بیمه مصوب شده است. /