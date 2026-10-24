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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

چهارمین سوگواره تجسمی«کوچه‌های بنی‌هاشم» در سیرجان برگزار می‌ شود

چهارمین سوگواره تجسمی«کوچه‌های بنی‌هاشم» در سیرجان برگزار می‌ شود

کرمان- امام جمعه سیرجان از برگزاری چهارمین سوگواره تجسمی «کوچه‌های بنی‌هاشم» از یکشنبه سوم لغایت چهاردهم آبان‌ماه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مسلمی‌زاده، با اشاره به برگزاری چهارمین سوگواره تجسمی «کوچه‌های بنی‌هاشم» در سیرجان اظهار داشت: این سوگواره که با موضوع «تاب‌آوری، امید و مقاومت» و با هدف تبیین و بازخوانی سیره‌ی حضرت صدّیقه‌ی طاهره (سلام‌الله‌علیها)، از سوم تا چهاردهم آبان‌ماه در سیرجان برگزار می‌شود و تلاش دارد با بهره‌گیری از هنر نمایش و روایتگری، مفاهیم اصیل فاطمی را به نسل کنونی مخصوصاً کودکان، نوجوانان و جوانان منتقل نماید.

وی با اشاره به طراحی محتواهای متناسب با نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و مسائل نسل جدید افزود: سیره‌ی حضرت زهرا (علیها السلام) مجموعه‌ای از معارف و آموزه‌های ناب و ارزشمند برای تمام عرصه‌های زندگی امروز و فردای جوامع اسلامی است که باید این آنها را به شیوه‌ای قابل فهم، جذاب و اثرگذار، به نسل نو منتقل کرد.

امام جمعه سیرجان در ادامه گفت: در طراحی این دوره، تلاش شده است مخاطب صرفاً تماشاگر نباشد، بلکه در فرآیند حضور خود با روایت‌ها، تئاتر و صحنه‌های نمایشی، فعالیت‌های فرهنگی که با مشارکت‌ مؤسسات دینی، فرهنگی و قرآنی مواجه شده و با مفاهیمی همچون ایمان، صبر، امید، مقاومت، مسئولیت‌پذیری و زیست مؤمنانه در فضایی هنری و ملموس آشنا شده و آنها را تجربه کند.

وی با اشاره به توجه ویژه این دوره به نسل نو اظهار کرد: کودکان، نوجوانان و جوانان از مخاطبان اصلی این سوگواره هستند و بخش‌هایی از برنامه با محتوای متناسب با گروه‌های سنی مختلف طراحی شده است تا زمینه ارتباط عمیق‌تر آنان با معارف اهل‌بیت(ع) فراهم شود.

حجت‌الاسلام مسلمی‌زاده، افزود: در ذیل این سوگواره بیش از ۹۰ غرفه‌ با مشارکت‌ مجموعه‌های دینی و فرهنگی با ارائه‌ی محتوای متناسب با مسائل و چالش‌های پیش روی دختران و پسران امروزی برنامه‌های تربیتی ویژه کودکان و نوجوانان و اجرای مسابقات جذاب برای آنان، صحنه‌های نمایش و روایتگری، مواکب و ایستگاه‌های پذیرایی و دیگر فعالیت‌های فرهنگی، از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده در این دوره از سوگواره است.

وی با تأکید بر نقش مردم و مجموعه‌های فرهنگی در برگزاری این رویداد فاخر اظهار داشت: «کوچه‌های بنی‌هاشم» با تکیه بر ظرفیت گروه‌های مردمی، فعالان فرهنگی، هنرمندان، مجموعه‌های جهادی و خیرین برگزار می‌شود و همراهی مجموعه‌های اداری و اجرایی شهرستان نیز در تحقق این حرکت فرهنگی وجود دارد.

امام جمعه سیرجان در پایان اظهار داشت: هدف از برنامه‌ی آئینی «کوچه‌های بنی‌هاشم» صرفاً یک برنامه مناسبتی محدود نیست، بلکه قرار است به یک تجربه فرهنگی و تربیتی ماندگار برای مخاطبان تبدیل شود؛ تجربه‌ای که با پیوند میان معارف فاطمی، هنر، روایتگری و مشارکت مردمی، زمینه‌ای برای آشنایی عمیق‌تر نسل امروز با سیره حضرت زهرا(س) و مفاهیم مکتب اهل‌بیت(ع) را فراهم سازد.

کد مطلب 6987976

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