به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مسلمی‌زاده، با اشاره به برگزاری چهارمین سوگواره تجسمی «کوچه‌های بنی‌هاشم» در سیرجان اظهار داشت: این سوگواره که با موضوع «تاب‌آوری، امید و مقاومت» و با هدف تبیین و بازخوانی سیره‌ی حضرت صدّیقه‌ی طاهره (سلام‌الله‌علیها)، از سوم تا چهاردهم آبان‌ماه در سیرجان برگزار می‌شود و تلاش دارد با بهره‌گیری از هنر نمایش و روایتگری، مفاهیم اصیل فاطمی را به نسل کنونی مخصوصاً کودکان، نوجوانان و جوانان منتقل نماید.

وی با اشاره به طراحی محتواهای متناسب با نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و مسائل نسل جدید افزود: سیره‌ی حضرت زهرا (علیها السلام) مجموعه‌ای از معارف و آموزه‌های ناب و ارزشمند برای تمام عرصه‌های زندگی امروز و فردای جوامع اسلامی است که باید این آنها را به شیوه‌ای قابل فهم، جذاب و اثرگذار، به نسل نو منتقل کرد.

امام جمعه سیرجان در ادامه گفت: در طراحی این دوره، تلاش شده است مخاطب صرفاً تماشاگر نباشد، بلکه در فرآیند حضور خود با روایت‌ها، تئاتر و صحنه‌های نمایشی، فعالیت‌های فرهنگی که با مشارکت‌ مؤسسات دینی، فرهنگی و قرآنی مواجه شده و با مفاهیمی همچون ایمان، صبر، امید، مقاومت، مسئولیت‌پذیری و زیست مؤمنانه در فضایی هنری و ملموس آشنا شده و آنها را تجربه کند.

وی با اشاره به توجه ویژه این دوره به نسل نو اظهار کرد: کودکان، نوجوانان و جوانان از مخاطبان اصلی این سوگواره هستند و بخش‌هایی از برنامه با محتوای متناسب با گروه‌های سنی مختلف طراحی شده است تا زمینه ارتباط عمیق‌تر آنان با معارف اهل‌بیت(ع) فراهم شود.

حجت‌الاسلام مسلمی‌زاده، افزود: در ذیل این سوگواره بیش از ۹۰ غرفه‌ با مشارکت‌ مجموعه‌های دینی و فرهنگی با ارائه‌ی محتوای متناسب با مسائل و چالش‌های پیش روی دختران و پسران امروزی برنامه‌های تربیتی ویژه کودکان و نوجوانان و اجرای مسابقات جذاب برای آنان، صحنه‌های نمایش و روایتگری، مواکب و ایستگاه‌های پذیرایی و دیگر فعالیت‌های فرهنگی، از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده در این دوره از سوگواره است.

وی با تأکید بر نقش مردم و مجموعه‌های فرهنگی در برگزاری این رویداد فاخر اظهار داشت: «کوچه‌های بنی‌هاشم» با تکیه بر ظرفیت گروه‌های مردمی، فعالان فرهنگی، هنرمندان، مجموعه‌های جهادی و خیرین برگزار می‌شود و همراهی مجموعه‌های اداری و اجرایی شهرستان نیز در تحقق این حرکت فرهنگی وجود دارد.

امام جمعه سیرجان در پایان اظهار داشت: هدف از برنامه‌ی آئینی «کوچه‌های بنی‌هاشم» صرفاً یک برنامه مناسبتی محدود نیست، بلکه قرار است به یک تجربه فرهنگی و تربیتی ماندگار برای مخاطبان تبدیل شود؛ تجربه‌ای که با پیوند میان معارف فاطمی، هنر، روایتگری و مشارکت مردمی، زمینه‌ای برای آشنایی عمیق‌تر نسل امروز با سیره حضرت زهرا(س) و مفاهیم مکتب اهل‌بیت(ع) را فراهم سازد.