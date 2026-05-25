به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، ظهر دوشنبه در نشست خبری بر جایگاه تعزیه به عنوان هنر ملی و پایه نمایشی ایران تاکید کرد و گفت: تعزیه، هنری است که در طول تاریخ و در مکتب تشیع تکامل یافته و از این رو وظیفه همگان است که در جهت اعتلا و رشد آن تلاش کنیم.

علی سلطانی، هنر تعزیه را نمادی از پیوند عمیق با باورهای مردم برشمرد و افزود: این هنر زنده و در مناسبت‌های مختلف فرهنگی در سراسر ایران به اجرا درمی‌آید.

وی همچنین به ظرفیت‌های استان کرمان در این حوزه اشاره و ادامه داد: استان کرمان از مراکز فعال و دارای پایگاه‌ها و نسخه‌های اصیل تعزیه می‌باشد و در بحث نسخ و متون استاندارد این هنر آیینی، کرمان پیشرو است.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، برگزاری رویدادهایی در سطح ملی مانند سوگواره ده‌زیار را نشان‌دهنده توسعه انسانی و تخصصی در استان کرمان دانست و بیان کرد: حضور هنرمندان از استان‌های مختلف، فرصتی برای تعامل سازنده فراهم می‌آورد.

وی با اذعان به اینکه هنوز در زمینه تعزیه در استان کرمان جای کار وجود دارد، بر لزوم برگزاری رویدادهای فراگیرتر با نگاه علمی تاکید کرد.

سلطانی، لزوم به‌روزرسانی مجالس تعزیه با توجه به شرایط روز جامعه را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: با بهره‌گیری از سنت، تاریخ شیعی و ادبیات حماسی ایران، می‌توان نسخه‌های جدیدی خلق کرد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه سوگواره ملی ده زیار به احیاء انجمن تعزیه کرمان منجر شود افزود: با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر، شاهد اتفاقات بهتری در این حوزه خواهیم بود.

وی ادامه داد: پیگیری جهت ثبت ملی سوگواره ملی تعزیه ده‌زیار در دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان قرار دارد.

شرکت ۵۰۰ تغزیه خوان از سراسر کشور

دبیر اجرایی سیزدهمین سوگواره ملی ده‌زیار، نیز در این نشست خبری با اشاره به ظرفیت‌های هنری مغفول مانده در استان کرمان، به‌ ویژه در هنر آیینی تعزیه گفت: این سوگواره ملی سالانه به مناسبت ایام ارتحال امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و امسال با ایام دهه امامت و ولایت مصادف شده است.

ثارالله انکوتی، با اشاره به نقش تعزیه در معرفی الگوهای دینی، افزود: هنر تعزیه قرار است شمر و حسین (علیه السلام) زمان را به جامعه معرفی نماید.

وی از تلاش برای ثبت این رویداد ملی در تقویم گردشگری کشور خبر داد و تصریح کرد: در این دوره از سوگواره ملی تعزیه ده زیار تعداد ۵۰۰ تعزیه‌ خوان از استان‌های تهران، مرکزی، البرز، اصفهان، یزد، قزوین، خراسان رضوی، شهرکرد و کرمان حضور خواهند یافت.

وی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی جوانان روستای ده‎‌ زیار طی حدود ۵۰ شب گذشته برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها ادامه داد: این جوانان هر شب ثواب فعالیت های خود را به روح یکی از شهدای جنگ رمضان تقدیم می کنند.